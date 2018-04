Serie A | Atalanta Inter 0-0 | vince la noia

PAGELLE/ Atalanta-Inter (0-0) : strepitoso Barrow! Fantacalcio - i voti della partita (Serie A 32^ giornata) : PAGELLE Atalanta Inter (0-0): Fantacalcio, i voti della partita valevole per la 32^ giornata di Serie A, che si è conclusa con un pareggio a reti bianche tra gli orobici e i nerazzurri.(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 08:38:00 GMT)

Serie A Atalanta-Inter 0-0 - il tabellino : BERGAMO - Finisce 0-0 l'anticipo serale della 32a giornata di campionato tra Atalanta e Inter. Per entrambe cambia poco in classifica: i bergamaschi restano a tre punti dal Milan sesto , 49 contro 52, ...

Serie A Atalanta - Gasperini : «Pareggio giusto contro grande Inter» : BERGAMO - "Abbiamo pressato tanto, i ragazzi sono stati notevoli". "Notevole" è la parola che Gian Piero Gasperini utilizza per descrivere la prestazione dell' Atalanta contro l'Inter, match terminato ...

Serie A - Atalanta-Inter 0-0 : Lazio e Roma agganciate : BERGAMO - L'Inter non va oltre lo 0-0 contro l'Atalanta nell'anticipo della 32ª giornata di Serie A . Tante le occasioni per i nerazzurri di Luciano Spalletti che però non riescono a trovare il ...

Serie A Atalanta-Inter 0-0 - il tabellino : BERGAMO - Un punto a testa per Atalanta e Inter: all'Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo le due formazioni nerazzurre fanno 0-0. I bergamaschi restano a tre punti dal Milan sesto , 49 contro 52, , ...

Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Atalanta-Inter, anticipo della 32^ giornata della Serie A 2018. Allo Stadio Atleti Azzurri d'Italia si gioca una partita importante per le sorti del campionato: i meneghini, infatti, vanno a caccia di un successo fondamentale in ottica Champions League mentre i padroni di casa cercano la vittoria di lusso che sarebbe utile per la lotta per l'Europa League. L'Inter deve anche ...

Anticipo Serie A - Atalanta-Inter 0-0 : 22.41 Nessun gol, un punto per parte.Atalanta e Inter inseguono ancora l'Europa. Ottima Atalanta nel primo tempo. Gomez sbaglia clamorosamente in avvio. Handanovic tre volte eccellente su Barrow: chiude lo specchio al gambiano su retropassaggio di D'Ambrosio, più tardi ne respinge un sinistro e un colpo di testa ravvicinati.Due grosse chance pure per Perisic (respinta Berisha,diagonale largo).Orobici spenti nella ripresa. Inter un po' meglio. ...

0-0 all'intervallo - tante occasioni da gol ma non si sblocca

DIRETTA/ Atalanta-Inter (risultato live 0-0) streaming video e tv : Barrow sfiora il primo gol in Serie A : DIRETTA Atalanta Inter info streaming video e tv: probabili formazioni, quote, orario e risultato live del grande derby lombardo di Serie A, 32^ giornata (oggi 14 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 21:09:00 GMT)

LIVE Atalanta-Inter - Serie A in DIRETTA : risultato e aggiornamenti in tempo reale

PROBABILI FORMAZIONI/ Atalanta Inter : ecco i protagonisti. Quote e ultime novità (Serie A 32^ giornata) : PROBABILI FORMAZIONI Atalanta Inter: le Quote e le ultime novità live sugli schieramenti delle due squadre. Moduli e titolari, le scelte di Gasperini e Spalletti(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:51:00 GMT)

TV : Sky Sport 1, Sky Calcio 1, Sky Supercalcio, Premium Sport.