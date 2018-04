Serie A 2018 | Pagelle Milan-Napoli 0-0 | Donnarumma decisivo su Milik! Mertens e Hamsik

Probabili Formazioni Cremonese-Salernitana - Serie B 17-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Cremonese-Salernitana, Serie B 2017/2018, 36^ Giornata ore 20.45: analisi e pronostico della partita. Il match tra Cremonese e Salernitana sarà uno dei più interessanti della trentaseiesima giornata di Serie B. La Cremonese, tredicesima a quota 42, deve tornare alla vittoria per non sprofondare in zona play out, distante di sole quattro lunghezze e per dimenticare in fretta i pessimi risultati degli ultimi mesi. ...

Calcio a 5 - 25^ giornata Serie A 2018 : Luparense e Acqua&Sapone ancora a braccetto. Reazione Came - Kaos scavalca Rieti : Prosegue la fuga in coppia al vertice del campionato di Serie A 2017-2018 di Calcio a 5. Nella 25^ e penultima giornata, la Luparense ha sconfitto 3-8 il Feldi Eboli grazie alle doppiette di Ramon, Jesulito e Rafinha e ha preservato la prima posizione in compagnia dell’Acqua&Sapone Unigross, che ha approfittato del ritiro dal campionato da parte del Pescara per ottenere la vittoria per 6-0 a tavolino e restare a contatto con i ...

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : la Virtus Bologna batte la Fiat Torino nello scontro playoff : La Virtus Bologna vince 67-65 l’anticipo della 26a giornata contro la Fiat Torino. nello scontro diretto per i playoff la squadra di coach Ramagli riesce ad ottenere una preziosissima vittoria, staccando in classifica proprio Torino, che perde la nona partita del suo ritorno e rischia di dire ormai addio ai sogni di giocare i playoff. Decisivi per Bologna i 18 punti di Kenny Lawson e i 12 di Pietro Aradori, mentre ai padroni di casa non ...

Calcio femminile - Serie A 2018 : Brescia vincente a Vinovo - è aggancio alla Juventus! Campionato riaperto : Si riapre il discorso Scudetto nel Campionato di Serie A di Calcio femminile: il Brescia passa per 1-2 in casa della Juventus, vendica lo 0-4 subito all’andata, ed aggancia le bianconere in vetta alla classifica. Si ferma così a 17 la striscia di vittorie consecutive della formazione allenata da Rita Guarino, punita dalle reti di Daleszczyk al 4′ e di Sabatino in pieno recupero della prima frazione. Nella ripresa la rimonta juventina ...

Serie A oggi sabato 14 aprile 2018 : partite in diretta tv su Sky e Mediaset Premium - info streaming : Serie A, 32giornata di Campionato: diretta tv e streaming Premium, oggi 14 aprile 2018 Ecco i match che si giocheranno oggi 14 aprile sui canali calcio di casa Premium. Genoa-Crotone in diretta su ...

Probabili Formazioni 32a Giornata Serie A 2017-2018 : Probabili Formazioni della 32.a Giornata di Serie A per la stagione 2017-2018 Ecco le Formazioni della 32.a Gionata di Seria A del campionato Italiano per la stagione 2017-2018 Il campionato di Seria A per la stagione 2017-2018 ha passato il giro di boa da un po e la Juventus campione d’Italia in carica sta ancora lottando […]

Consigli Fantacalcio 32a Giornata Serie A 2017-2018 : E’ nuovamente tempo di schierare la formazione al Fantacalcio! La 32a Giornata di Serie A è alle porte, e con essa ritornano subito gioie e dispiaceri per bonus e malus per i fantallenatori d’Italia. Ritorna allora anche l’esclusiva rubrica di SerieANews.com con l’obiettivo di fornirvi i migliori Consigli sul Fantacalcio Giornata dopo Giornata, suggerendovi Consigliati […] L'articolo Consigli Fantacalcio 32a ...

Probabili Formazioni Fiorentina-SPAL - Serie A 15-04-2018 : Le Probabili Formazioni di Fiorentina-SPAL, Serie A 2017/2018, 32^ Giornata ore 12.30: analisi e pronostico della partita fondamentale in chiave Europa League e salvezza. La Fiorentina attraversa uno dei momenti migliori di forma e vuole mantenere questo stato e ci proverà nell’anticipo domenicale delle 12.30 contro la SPAL, quartultima per differenza reti ed imbattuta da sei incontri. La formazione di Stefano Pioli nell’ultimo ...

Hockey su ghiaccio - Finale EBEL 2018 : Salisburgo espugna Bolzano in gara-4. La Serie è di nuovo in parità : La serie Finale della EBEL è di nuovo in parità. In gara-4 Salisburgo ha espugnato il PalaOnda di Bolzano riprendendosi il fattore campo, perso nel primo episodio della serie. Il risultato è stato netto alla fine, 6-3, ma ingannevole, perché i Foxes sono stati per due volte in vantaggio prima di farsi rimontare e sciogliersi sul più bello. È la fase decisiva della serie: domani si torna in campo a Salisburgo per una fondamentale gara-5. È stato ...

Basket femminile - Serie A1 2018 : Napoli batte Lucca all’overtime! Raggiunta la semifinale contro Schio : Una Serie davvero durissima che si è conclusa all’Overtime di Gara-3: a spuntarla nei quarti di finale è la Saces Mapei Givova Dike Napoli che ha battuto la Gesam Gas&Luce Lucca per 55 – 51 d1ts, raggiungendo così Schio nelle semifinali del campionato di Serie A1 di Basket femminile. Le campane sono riuscite a tenere i nervi saldi, sfruttando anche il supporto del pubblico di casa nei momenti decisivi. Grandi protagoniste sono ...

Basket - 26a giornata Serie A 2018 : derby Cantù-Milano - big match Venezia-Brescia : Sarà una 26a giornata davvero scoppiettante. Si comincia con l’anticipo del sabato tra la Fiat Torino e la Virtus Bologna, in quello che è più che mai un vero e proprio scontro diretto per i playoff. Due squadre in crisi, reduci da un brutto momento e che hanno bisogno di una vittoria per uscire dal tunnel buio in cui sono entrate. Torino ha dato segnali di ripresa in quel di Milano e spera che l’aria di casa possa farla tornare al ...

Probabili Formazioni Genoa-Crotone - Serie A 14-04-2018 : Serie A, Genoa-Crotone: analisi, pronostico e Probabili Formazioni della trentaduesima giornata di campionato. Gli uomini di Ballardini sono imbattuti da tre incontri; quelli di Zenga pensano alla salvezza. Genoa e Crotone si sfideranno al ”Ferraris” nella trentaduesima giornata di Serie A. La formazione guidata in panchina da Davide Ballardini, dodicesima a quota 35, ha pareggiato nell’ultimo turno contro la Sampdoria ...

Pallanuoto - Serie A1 2018 : Napoli-Sport Management 7-13. Mastini incontenibili in Campania : Sport Management inarrestabile: i Mastini espugnano la piscina del Napoli e volano solitari al secondo posto della classifica della Serie A1 di Pallanuoto maschile in attesa che domani Brescia affronti Savona. Punteggio finale della partita 7-13 per gli ospiti, che hanno chiuso la contesa dopo appena 16 minuti. Nel primo quarto difese allegre e reti a grappoli: a fare la differenza è la tripletta di Gallo, che spacca la sfida, portando lo score ...

