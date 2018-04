Sebastian Vettel | GP Cina 2018 | “Sul contatto con Verstappen non c’è nient’altro da

In Cina la disfatta di Sebastian Vettel : E’ Daniel Ricciardo il protagonista della domenica cinese di Formula Uno. Il pilota della Red Bull vince il Gp di Cina. La

F1 - GP Cina 2018 : Ferrari scatenata in prima fila - riuscirà a battere la Mercedes? Sebastian Vettel vuole la terza vittoria! : La Ferrari riuscirà a scappare via subito in avvio del GP di Cina e tentare la fuga verso la terza vittoria consecutiva in questo avvio di Mondiale F1? Questa è la domanda che tutti i tifosi della Rossa si stanno rivolgendosi dopo le qualifiche di questa mattina. Le due rosse scatteranno in prima fila come settimana scorsa in Bahrain e puntano alla terza vittoria consecutiva ma dovranno stare attenti alle Mercedes che devono cercare un pronto ...

Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gran Premio di Cina di Formula 1 : Il pilota tedesco della Ferrari Sebastian Vettel partirà dalla prima posizione nel Gran Premio di Cina di Formula 1 che si correrà domani. Dietro di lui partirà l’altro pilota della Ferrari Kimi Raikkonen, seguito da Bottas e Hamilton della Mercedes, The post Sebastian Vettel partirà in pole position nel Gran Premio di Cina di Formula 1 appeared first on Il Post.

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “Sapevo che quel tempo era possibile. Oggi condizioni difficili ma tutto è più facile con questa macchina” : Sebastian Vettel scatterà per la seconda volta consecutiva dalla pole position. Il tedesco si è preso la prima casella in griglia del GP di Cina proprio nell’ultimo giro utile. “Ho sbagliato nel primo giro, in curva 3 e 6. Ho avuto sovrasterzo ma sapevo che se avessi fatto un giro pulito ce l’avrei fatta. Le gomme sono molto sensibili. Sapevo che quel tempo era possibile, bastava mettere tutto in ordine. Ho dovuto aspettare ...

F1 - Qualifiche GP Cina 2018 : FERRARI IN PRIMA FILA! Pole da urlo di Sebastian Vettel - Mercedes a mezzo secondo! : PRIMA fila tutta rossa nel GP di Cina. Sebastian Vettel ha ottenuto la Pole position sul circuito di Shanghai, con un gran giro in 1’31″095, il miglior tempo mai realizzato sulla pista cinese. Una PRIMA posizione ottenuto ancora una volta “alla Seb”, nell’ultimo tentativo del Q3, quando il tedesco è stato praticamente perfetto ed ha sottratto il miglior tempo a Kimi Raikkonen, che partirà accanto a lui. Il ...

F1 - GP Cina 2018 : prove libere 3. Sebastian Vettel e la Ferrari impressionano - Mercedes imprecise ed indietro - Ricciardo finisce ko : CLICCA QUI PER LA DIRETTA LIVE DELLE QUALIFICHE DALLE 8.00 La terza sessione di prove libere del Gran Premio della Cina sembra lontana parente rispetto a quanto visto nella mattinata di ieri. Solamente 24 ore fa, infatti, sembrava tutto apparecchiato per una inevitabile cavalcata firmata Mercedes e Lewis Hamilton. Nel giro di una sola giornata, invece, tutto sembra cambiato. Al comando, ora, troviamo Sebastian Vettel e la Ferrari, e non certo a ...

F1 - GP Cina 2018 - risultati e classifica prove libere 3. Sebastian Vettel domina staccando Raikkonen e Bottas - Hamilton indietro : In una grigia e fredda mattinata di Shanghai (appena 13°) si è disputata la terza sessione di prove libere del Gran Premio della Cina. A grande sorpresa l’ultima ora che anticipa le qualifica si è decisamente tinta di rosso, con Sebastian Vettel davanti a tutti in 1:33.017 (UltraSoft) lasciando il compagno di scuderia Kimi Raikkonen ad oltre 4 decimi. Terza posizione per la prima Mercedes di Valtteri Bottas, ma a oltre 7 decimi dal ...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “Siamo vicini. Possiamo ancora migliorare e sfoderare il nostro potenziale” : Prima giornata del GP di Cina 2018 positiva per Sebastian Vettel e la Ferrari, che hanno chiuso la giornata nella scia di Lewis Hamilton e della Mercedes. “Penso che su questo circuito sia importante trovare il feeling con pista e macchina, trovare il giusto setup. Qui la strategia è importante perché la pista è lunga ed è difficile trovare la giusta finestra per le gomme. Ma tutto sommato siamo piuttosto vicini e Possiamo ancora ...

Sebastian Vettel - GP Cina 2018 : “La macchina è competitiva - la strategia conterà molto. Vogliamo vincere” : Sebastian Vettel si presenta al via del GP di Cina da leader a punteggio pieno del Mondiale di F1 2018, grazie alle due vittorie maturate in Australia e Bahrein. A Shanghai il tedesco e la Ferrari dovranno superare un vero e proprio esame di maturità: se riusciranno a ben figurare anche su una pista tradizionalmente favorevole alla Mercedes, allora il sogno iridato potrebbe davvero tramutarsi in un obiettivo concreto. Il 30enne nativo di ...

F1 - GP Cina 2018 : Sebastian Vettel cerca il tris - ma Shanghai è un feudo di Hamilton : Il Mondiale di Formula Uno carica armi e bagagli e si trasferisce immediatamente dal Bahrein alla Cina. É già tempo, infatti, di tornare in pista e, dopo lo spettacolo di Sakhir, c’è la speranza di vivere grandi emozioni anche a Shanghai, dove si correrà per la quindicesima volta nella storia. La Ferrari arriva sul tracciato ideato dall’ingegnere Hermann Tilke e lo fa con due vittorie brillanti ed importanti già messe in casCina. ...

F1 - GP Cina 2018 : a Shanghai Lewis Hamilton punta su mescole più dure - Sebastian Vettel va sul morbido : Parte l’avviCinamento al Gran Premio di Cina di domenica per cui è tempo di analizzare la scelta delle gomme effettuate da team e piloti. Ci sono alcune disparità in vista della gara di Shanghai, andiamo a vedere per cosa hanno optato i protagonisti della Formula Uno. I due principali contendenti al titolo, per esempio, hanno preferito prendere due strade decisamente diverse. Lewis Hamilton avrà a disposizione 6 UltraSoft, 6 Soft ed appena ...

Sebastian Vettel - la paura nascosta in Bahrain : 'In radio ho mentito al box Ferrari' : 'Credo di aver detto in radio a 10 giri dalla fine che tutto era sotto controllo, ma ho mentito'. Sebastian Vettel , dopo il trionfo in Bahrain , il secondo su due gare del Mondiale di F1 , può ...