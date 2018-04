Se questo è davvero il migliore dei mondi possibili - perché siamo così infelici? Un reportage dal TED 2018 : “Professor Pinker! Professor Pinker, ci dica: ma se il mondo non è mai stato così bene, come affermano i suoi dati, allora perché sembriamo tutti così infelici?”. La domanda, così, piatta, è rimbalzata nella grande sala dove due giorni prima il grande studioso di Harvard aveva svolto il suo intervento, ed è diventata un passaparola tra i capannelli di persone nella pausa caffé, ...

Ennesima morte per 'liposuzione'. È davvero così pericoloso questo intervento? Parla l'esperto : Anzi, la liposuzione è uno degli interventi estetici più eseguiti al mondo, sia per gli uomini sia per le donne'. L'età è una variabile importante per la riuscita? 'No, l'importante che il paziente ...

Rendere consapevoli i cittadini. questo sarebbe davvero di sinistra : Sembra avere un certo interesse tra i blogger di Questo giornale la questione della natura “di sinistra” del Movimento 5 stelle o del Partito democratico e sembra di capire che i valori dei blogger siano più o meno i seguenti: sinistra= buono; M5s= buono, quindi di sinistra; Pd= cattivo, quindi non di sinistra. La definizione della politica di sinistra è in genere lasciata all’immaginazione del blogger o del lettore, con risultati ...

questo medico sente davvero il dolore dei pazienti - a causa di una rara condizione : Joel Salinas è un medico americano molto particolare: può sentire davvero il dolore dei pazienti sulla sua pelle. A dargli questa 'capacità' sarebbe una rara condizione chiamata sinestesia del tocco a specchio tattile, per cui ogni volta che vede qualcuno provare dolore, il suo cervello ricrea quelle sensazioni nel suo corpo, tanto da provare male.A raccontare il suo caso è la Bbc. Nel suo 'mondo' fin da piccolo, la ...

Anna Ferraris interpretata da Anna Valle/ È davvero finita con Vittorio? (questo nostro amore ‘80) : Anna Valle è Anna Ferraris nella nuova fiction di Rai 1 Questo nostro amore ‘80. Quest’oggi ospite di Domenica In. L’amore di Anna per Vittorio è davvero giunto al capolinea?(Pubblicato il Sun, 01 Apr 2018 10:08:00 GMT)

Giro delle Fiandre 2018 : Sonny Colbrelli alla prova della verità. Può davvero pensare di vincere questo genere di corse? : Il Giro delle Fiandre di domenica sarà potenzialmente un momento chiave della carriera di Sonny Colbrelli. Il 27 enne di Desenzano del Garda, dopo tanti piazzamenti di prestigio nelle classiche del pavé, dovrà ora dimostrare se possiede davvero le capacità per lottare per il successo in una Classica Monumento. Andiamo quindi ad analizzare le prospettive del velocista lombardo per questa corsa. Colbrelli è migliorato moltissimo negli ultimi anni ...

Sarà questo l’aspetto di OnePlus 6? Ecco alcuni render davvero realistici : Arriva dal canale YouTube ScienceAndKnowledge un nuovo render di OnePlus 6, basato sui rumor circolati nelle ultime settimane e, ovviamente, anche su OPPO R15 dal quale dovrebbe ereditare gran parte del design. L'articolo Sarà questo l’aspetto di OnePlus 6? Ecco alcuni render davvero realistici proviene da TuttoAndroid.

questo sottomarino elettrico a tre posti esiste davvero : È un’idea che viene dall’Olanda, per la precisione dalle creativi menti di Dan Pool e del suo socio Filip Jonker. Loro, all’inizio, di come si potesse realizzare un sommergibile sapevano poco o nulla, ma si erano innamorati di “un’invenzione” della marina inglese, gli Sleeping Beauty“, Motorised Submersible Canoe. Cos’erano? Erano mezzi per trasportare un subacqueo in brevi esplorazioni e incursioni, lunghi circa 4 metri, ad ...

Sono comparse all’improvviso - ti provocano un forte prurito e non sai che pensare. Se una parte del corpo si è riempita di bollicine di questo tipo - chiama subito il medico e fissa un appuntamento. Il problema potrebbe essere serio davvero : “La mia pelle diventa rossa e gonfia”, il conduttore dell’amato Daily Show per parlare di una problematica molto più comune di quel che si creda. “Ne Sono dipendente, ma Sono anche allergico”. A parlare è Trevor Noah che, in un’intervista a Us Weekly, ha fatto sapere cosa gli accade quando assume zucchero. Lui stesso ha fatto sapere di essere dipendente dallo zucchero ma anche di esserne allergico. Lo ha scoperto con la reazione della sua pelle ...

Sci alpino - Sofia Goggia : “Sono davvero contenta per questo podio. Domani proverò a rifarmi nei confronti della Vonn” : 2 centesimi sono davvero un nulla. Tanto è stato il gap della nostra Sofia Goggia nella discesa femminile di Garmisch (Germania) dalla vincitrice, l’americana Lindsey Vonn (a segno per l’ottantesima volta in carriera). La prende però con il sorriso Sofia, convinta che oggi fosse importante arrivare e centrare un bel risultato dopo le uscite di scena, prima del tempo, di Cortina e Lenzerheide. “Quando ci sono queste giornate ...