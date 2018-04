Se Mandzukic va la Juve ha due piani

Pagelle Real Madrid-Juventus - Champions League : Mandzukic giganteggia - Costa imprendibile - poi il finale drammatico : La Juventus è eliminata dalla Champions League. Un finale drammatico al Santiago Bernabeu. I bianconeri vanno avanti 3-0 e subiscono il calcio di rigore di Cristiano Ronaldo proprio all’ultimo minuto tra mille polemiche. Le Pagelle della partita Buffon 7: nel primo tempo è decisivo in almeno tre occasioni, soprattutto quando si trova Bale e Isco a tu per tu. Nella ripresa fermo un bel tentativo di Ronaldo. Chiude la sua carriera in ...

LIVE Real Madrid-Juventus - DIRETTA Champions League : 0-2 - Mandzukic firma una doppietta stellare! Si sogna l’impresa : CLICCA QUI PER LE PAGELLE DI Real Madrid-Juventus Buonasera e benvenuti alla DIRETTA LIVE di Real Madrid-Juventus, ritorno dei quarti di finale della Champions League 2018 di calcio. I bianconeri vanno a caccia della rimonta impossibile al Santiago Bernabeu: dopo l’impresa compiuta dalla Roma contro il Barcellona, i Campioni d’Italia ci credono e proveranno a ribaltare il 3-0 maturato a Torino. Servirà battere i Campioni ...

Real Madrid-Juventus LIVE 0-2 : ancora Mandzukic - delirio dei bianconeri [FOTO e VIDEO] : 1/15 LaPresse ...

Real Madrid-Juventus 0-2 La Diretta Doppietta di Mandzukic : La Juventus vola a Madrid per tentare un'impresa che appare impossibile, rimontare lo 0 a 3 dell'andata subito a Torino per mano del Real Madrid, che si candida a questo punto ad essere la...

Juventus si qualifica in semifinale se.../ Champions League : ancora Mandzukic - sono due! Risultati con Real : Juventus si qualifica se... fa più di un'impresa nel ritorno dei quarti di Champions League per la qualificazione in semifinale dopo il 3 a 0 del Real Madrid. Le combinazioni(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 21:17:00 GMT)

Real Madrid-Juventus LIVE 0-1 : Mandzukic sblocca subito l’incontro [VIDEO] : Real Madrid-Juventus LIVE 0-1 – Dopo il grande risultato di ieri della Roma nella gara contro il Barcellona un’altra italiana in campo, si tratta della Juventus di Massimiliano Allegri chiamata ad un’impresa ancora più difficile di quella dei giallorossi. Bisogna ribaltare lo 0-3 dell’andata, di fronte i campioni in carica ed una squadra fortissima. Assente l’attaccante Paulo Dybala, espulsione nella gara ...

JUVENTUS SI QUALIFICA IN SEMIFINALE SE... / Champions League : risultati con Real Madrid - Mandzukic la sblocca! : JUVENTUS si QUALIFICA SE... fa più di un'impresa nel ritorno dei quarti di Champions League per la QUALIFICAzione in SEMIFINALE dopo il 3 a 0 del Real Madrid. Le combinazioni(Pubblicato il Wed, 11 Apr 2018 20:41:00 GMT)

Real Madrid-Juventus : Allegri verso il 4-3-3 con Mandzukic : ...9% di centrare la semifinale di Champions dopo il 3-0 dell'Allianz Stadium nobilitato dal gol più bello della carriera di Cristiano Ronaldo, una rovesciata che ha fatto il giro del mondo. COL 4-3-3 - ...

Real Madrid-Juventus - probabili formazioni e ultimissime : Mandzukic titolare - out Cuadrado : Real Madrid-Juventus, probabili formazioni E ultimissime- Tutto pronto per il calcio d’inizio tra Real Madrid e Juventus. Bianconeri a caccia di una clamorosa impresa. Serviranno 4 gol agli uomini di Allegri. 4 gol subendone al massimo soltanto uno. Anzitutto, il tecnico bianconero si affiderà al 4-3-3. In attacco Mandzukic ha vinto il ballottaggio con Cuadrado, […] L'articolo Real Madrid-Juventus, probabili formazioni e ultimissime: ...