SCUOLA Valutazione | guai a chiudere il cantiere

SCUOLA - il bluff dei rapporti di autovalutazione : giudizi gonfiati e solo il 5% è stato controllato da ispettori esterni : Quasi sempre indulgenti, a volte fasulle, quando va male addirittura classiste: la questione delle autovalutazioni delle scuole italiane è esplosa con il caso del Visconti, il liceo romano che al pari di altri istituti ha fornito sul proprio sito internet una presentazione dai toni discriminatori. Ma dietro quest’episodio (non unico ma comunque isolato) c’è un fenomeno più diffuso: la totale inattendibilità di questi rapporti. Il cosiddetto Rav ...

l'AltraSCUOLA : convegno 16/02/2018 - contratto - rappresentanza - valutazione. Esonero dal servizio : convegno l'AltrascuolA&UNICOBAS: 16 FEBBRAIO 2018, convegno, LICEO CLASSICO 'MAMIANI' (h. 8.30 – 14.00) in orario di servizio "QUALE contratto E QUALE rappresentanza PROFESSIONALE E SINDACALE PER LA SCUOLA. QUALE VALUTAZIONE PER ALUNNI E […]

