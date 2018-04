Scienza | Pisa | a maggio Casa Leopardi diventa un centro di ricerca sull’Universo

Scienza : a Pisa nella casa in cui visse Leopardi “il centro dell’Universo” : La Scuola Normale, in collaborazione con l’Università Federico II di Napoli e l’Università di Bologna, sta realizzando un centro di ricerca per indagare come la vita possa originarsi nell’Universo. Il centro nascerà, a maggio, nella casa in cui visse Giacomo Leopardi, a Pisa, al numero 19 di Via della Faggiola. STAR, acronimo di Systems and Theories for Astrochemical Research, si occuperà in particolare di astrochimica, un campo ...