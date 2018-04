SCENARI UE Perché l' Ungheria è cattiva | l' Austria solo un po' e la Svezia no?

Serie A - perché l'accordo tra Sky e Mediaset può far saltare il calcio in televisione : lo SCENARIo catastrofico : l'accordo tra Sky e Mediaset mette a rischio la Serie A in televisione. L'intesa non riguarda formalmente il calcio, ma come spiega Il Fatto Quotidiano , sul pallone può avere pesantissime conseguenze.

SCENARI/ C'è un'Italia che non cresce da 25 anni - perché mandarla al governo? : L'Italia si presenta come un Paese spaccato in due, dove una parte è ferma da anni e rappresenta un'urgenza per il Governo che verrà.

Il prossimo governo? Perché il 25 marzo è una data decisiva per il futuro dell'Italia : lo SCENARIo : Come ampiamente previsto, dopo il voto del 4 marzo l'Italia è piombata in un sostanziale caos. La ragione? Ogni governo è impossibile . Lo dimostra la distribuzione dei seggi. Si parte dal Senato , ...

Perché un governo M5s-Lega non è più fantapolitica : lo SCENARIo clamoroso : E quindi che succede adesso? In attesa dei dati dei seggi uninominali, una certezza c’è già: i partiti anti-sistema (M5s, Lega e Fratelli d’Italia) superano di slancio il 50% dei consensi lasciando le...