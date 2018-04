Scattano le manette per un vecchio concorrente del Grande Fratello

Blastingnews

(Di domenica 15 aprile 2018) Ci troviamo a Bergamo, dove undelle edizioni meno recenti delè stato arrestato dalle autorità locali per avere usato violenza contro la propria compagna e per averla minacciata ripetutamente. L'exin questione, Kiran Maccali, di 31 anni, non sarebbe nuovo alle forze dell'ordine e negli ultimi giorni avrebbe fatto parlare molto di sé, soprattutto dopo avere ripetutamente minacciato la ex fidanzata che si è trovata costretta a rivolgersi alle autorità locali. Già nei mesi scorsi, il giovane Kiran si è ritrovato a passare qualche notte dietro le sbarre di una cella, al freddo, dopo avere picchiato e strattonato i propri genitori e per avere resistito ai militari quando sono sopraggiunti per arrestarlo. Una resistenza che gli è costata qualche mese di reclusione in più e che lo ha iscritto all'albo della polizia locale. Subito dopo questo ...