Scaletta e video di Beyoncé al Coachella 2018 - il Festival diventa #Beychella con Jay-Z e Destiny’s Child : Con il concerto di Beyoncé al Coachella 2018 il Festival indie più celebre al mondo si è trasformato per un giorno nel #Beychella, ovvero il trionfo di Queen Bey che fa la storia come prima donna di colore ad esibirsi come headliner della kermesse di Indio, in California, monopolizzandola di fatto con il suo attesissimo ritorno sulle scene. Basti pensare che da quando la voce di DJ Khaled ha lanciato l'hashtag #Beychella dagli altoparlanti ...

Lana Del Rey a Roma incanta il pubblico con una Scaletta ricca di brani a richiesta : video del concerto del 13 aprile : È stato un concerto a tutto tondo quello di Lana Del Rey a Roma nella seconda delle due date italiane del LA To The Moon Tour. Contro ogni aspettativa dopo le cronache di un live scarno in quel di Milano, venerdì 13 aprile a Roma è andato in scena tutt'altro show ed è parso chiaro sin dall'ingresso sul palco della cantante, in minidress nero in pelle dallo spacco vertiginoso e stivali lunghi al ginocchio, che non si sarebbe trattato affatto di ...

Il ritorno di Lana Del Rey a Milano - Scaletta e video del concerto dell’11 aprile con bagno di folla finale : Un live essenziale, senza pause, tutto incentrato sulle canzoni: il ritorno di Lana Del Rey a Milano col primo dei due concerti italiani del nuovo tour è andato in scena al Mediolanum Forum di Assago l'11 aprile. A cinque anni dagli ultimi concerti in Italia, la cantautrice statunitense si è presentata sul palco con estrema semplicità: scenografia basilare, abiti di scena senza fronzoli e una sfilza di canzoni una dietro l'altra per poco più ...

Gianna Nannini a Roma sul trono del rock celebra il 3-0 sul Barcellona : video e Scaletta di Fenomenale – Il Tour : Nonostante sia impossibilitata a muoversi e perfino a stare in piedi dopo l'incidente di Genova, Gianna Nannini a Roma con la tappa del suo Fenomenale - Il Tour ha confermato con la sua presenza scenica, per quanto ridimensionata dall'impedimento fisico, di essere la vera regina del rock italiano. Perfino da seduta, ovviamente sul suo trono da regina, riesce a catalizzare completamente l'attenzione su di sé e sulle sue canzoni, ad interagire ...

Anticipazioni sul nuovo tour degli U2 - rarità in Scaletta con realtà aumentata e concerti più lunghi : foto e video promo : Il nuovo tour degli U2 in partenza questa primavera punterà a stupire gli spettatori sotto tutti i punti di vista: dalla scaletta ricca di sorprese che andrà a scavare tra pezzi non realizzati dal vivo da molti anni alla realtà aumentata sul palco, Bono e soci si preparano a mescolare tecnologia e arte per un'esperienza capace di coinvolgere i sensi al di là del solo ascolto. Tra poco più di un mese gli U2 torneranno a girare il mondo con un ...

Video e Scaletta del Live On Tour 2018 di Harry Styles - il debutto a Basilea con sorprese per il pubblico tra cover e brani inediti : Al via il Live On Tour 2018 di Harry Styles, la seconda parte della Tournée mondiale del cantante britannico, che si protenderà fino alla prossima estate. Il nuovo Tour di Harry Styles è partito l'11 marzo dalla St. Jakobshalle di Basilea, per prima data del Live On Tour 2018. Dopo i primi concerti da solista tenuti lo scorso autunno nei piccoli club di tutto il mondo, questa volta Harry si esibirà in location molto più ampie e di fronte a ...

Video e Scaletta del Flicker Tour 2018 di Niall Horan con le cover degli One Direction : Direttamente da Killarney, la scaletta del Flicker Tour 2018 di Niall Horan: la prima Tournée da solista del cantante degli One Direction è partita sabato 10 marzo dall'Irlanda. Niall ha debuttato con il Flicker Tour dal suo Paese natale, l'Irlanda, con il primo concerto all‘INEC di Killarney. Durante la sua prima Tournée in solitaria, Niall presenterà al pubblico l'album di debutto Flicker, pubblicato ad ottobre. Ieri sera, Niall ha fatto ...

Video del concerto dei Negramaro a RTL 102.5 - un assaggio della Scaletta dell’Amore che Torni Tour negli stadi : Con uno speciale appuntamento radiofonico tutto dedicato alla loro musica che si è trasformato in un vero e proprio live, lunedì 5 marzo è andato in onda il concerto dei Negramaro a RTL 102.5. Ospiti nello show della sera Suite 102.5, con Gigio D'Ambrosio, Laura Ghislandi e Andrea Conti, Giuliano Sangiorgi e Andrea Mariano dei Negramaro hanno tenuto uno showcase acustico ricco di canzoni proposte dal vivo in studio, raccontando tra un brano e ...

Giorgia a Roma tra il suo pubblico - video e Scaletta di Oronero Live dalla cover di Britney Spears al ricordo di Alex Baroni : Uno spettacolo dinamico, sorprendente e ricco di elementi diversi quello portato in scena da Giorgia a Roma venerdì 2 marzo per la prima data del suo Oronero Live, il nuovo tour che la vede protagonista di sei concerti nei palasport. Caratteristica fondante dello show è il megapalco posto centralmente rispetto al pubblico, che imprime necessariamente una grande dinamicità: Giorgia tiene il suo concerto rivolgendosi agli ascoltatori su quattro ...

Scaletta e video Tell Me You Love Me Tour 2018 di Demi Lovato - al via la tournée da San Diego aspettando il concerto in Italia : È partito ufficialmente il Tell Me You Love Me Tour 2018 di Demi Lovato, la sesta Tournée internazionale dell'ex sTellina Disney. La notte scorsa in California si è tenuto il primo concerto della leg americana del Tell Me You Love Me Tour 2018 di Demi Lovato, alla Viejas Arena di San Diego. Un debutto sorprendente, per quello che sicuramente sarò una Tournée mondiale che lascerà il segno. La cantante statunitense mancava dai palchi da ben ...

Scaletta del concerto di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago il 12 febbraio tra musica e un grande show (video) : La Scaletta del concerto di Jovanotti al Mediolanum Forum di Assago ci mette di fronte a uno spettacolo ricco di musica ma anche di spettacolo, così come promesso da Lorenzo Cherubini alla vigilia della partenza della tournée. Ricchissima la setlist di brani scelti per il debutto del tour che ha pensato per supportare il nuovo disco di inediti, con alcuni brani tratti dal suo repertorio ma anche dal nuovo disco che ha segnato una svolta nelle ...

METALLICA - CONCERTO A TORINO/ Video - a Bologna Vasco Rossi sarà sul palco? La Scaletta delle canzoni : METALLICA, la band americana in CONCERTO a TORINO rende omaggio a Vasco Rossi e suona "C'è chi dice no", ecco il Video e il gesto del gruppo che dona in beneficenza alla mensa dei poveri.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 12:33:00 GMT)

METALLICA - CONCERTO A TORINO/ Video - omaggio a Vasco Rossi con “C’è chi dice no”. La Scaletta delle canzoni : METALLICA, la band americana in CONCERTO a TORINO rende omaggio a Vasco Rossi e suona "C'è chi dice no", ecco il Video e il gesto del gruppo che dona in beneficenza alla mensa dei poveri.(Pubblicato il Sun, 11 Feb 2018 11:12:00 GMT)

DIRETTA : Sanremo 2018 - quinta serata Scaletta e ospiti ufficiali Video : E' tutto pronto per la quinta serata [Video] [Video] del Festival di #Sanremo 2018 che potra' essere ta in DIRETTA dalle 20.45 qui su Blasting News. Dopo quattro serate ricche di emozioni, siamo giunti al gran finale della kermesse canora presentata da Claudio Baglioni assieme a Michelle Hunziker e Pierfrancesco Favino. Vi anticipiamo subito che questa sera, nel corso della lunga DIRETTA, scopriremo il nome del vincitore di Sanremo ...