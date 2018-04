Sassuolo-Benevento 2-2 Diabaté e Politano | che doppiette

gazzetta

: 22' SASSUOLO - BENEVENTO 0-1, BENEVENTO in GOL con DIABATE' - Gazzetta_it : 22' SASSUOLO - BENEVENTO 0-1, BENEVENTO in GOL con DIABATE' - Russia2018RT : Sassuolo-Benevento, il tabellino: - cronaca_azzurra : Sassuolo-Benevento 2-2, Bologna-Verona 2-0 -

(Di domenica 15 aprile 2018) Primo punto in trasferta per il, punticino per ilimpegnato nella corsa salvezza. Finisce 2-2, con due: quella di, al 22' e al 28' s.t., , ...