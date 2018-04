: Condivido e sottoscrivo parola per parola l'appello di Matteo Salvini #SIRIA #14aprile - VauroSenesi : Condivido e sottoscrivo parola per parola l'appello di Matteo Salvini #SIRIA #14aprile - repubblica : Berlusconi attacca Salvini per le frasi sulla Siria: 'Questo è il momento di tacere' - maumartina : Oggi per #Salvini il presidente #Trump 'è un problema'. Come si cambia, per ricominciare -

"Per ilio". Così il leader della Leganel corso della sua visita a Vinitaly. "Non c'è nessun incontro con Di Maio", afferma, precisando che resterà alla fiera fino alla chiusura dei cancelli. Vi siete sentiti dopo le consultazioni? "No", la risposta secca. Su Berlusconi che chiede un'autorevole': "Non con una maggioranza qualsiasi". Sui rapporti Italia-Ue: "L'Italia è nel cuore dell'Europa, non è seconda a nessuno.Non obbediamo a ordini sbagliati".(Di domenica 15 aprile 2018)