Salvini | Un vino Sforzato per Di Maio Il capo M5S | Centrodestra

Salvini-Di Maio - il vino non fa miracoli : Si tengono a distanza. Di alzare insieme i calici proprio non se ne parla. Al Vinitaly Di Maio e Salvini sono vicini eppure lontani. L'atteso faccia a faccia non si tiene. "Oggi non è previsto nessun ...

In vino veritas? Cosa si sono detti Di Maio e Salvini nel duello a distanza al Vinitaly : L'unico incontro è stato con un bicchiere di 'Di Majo Norante', spumante brut dell'omonima cantina molisana, ottenuto da vitigni Falanghina Matteo Salvini e Luigi Di Maio sono rimasti tre ore sotto gli stessi padiglioni del Vinitaly senza incrociarsi nemmeno. Non che un incontro fosse stato concordato, anzi i due protagonisti avevano chiarito sin dal loro arrivo che non vi sarebbe stato faccia a faccia, ma intorno ...

Al Vinitaly Salvini 'beve' Berlusconi : 'Vino italiano non va mai di traverso' : ... mobilitazione popolare nei confronti dell'Unione Europea per fermare il cibo falso e proteggere la salute, tutelare l'economia e bloccare le speculazioni. Alessia Berlusconi produce il suo vino nell'...

Salvini-Di Maio - il vino non fa miracoli : Alle 16:45, subito dopo una breve telefonata, una ragazza dello staff di Salvini si rivolge a lui: "Matteo, Di Maio è andato via". E il leader della Lega, che ha appena finito di sorseggiare un altro bicchiere di vino, questa volta piemontese, esclama: "No, no, che peccato". È ironico, in maniche di camicia sudata per la lunga giornata trascorsa a girare tra un padiglione e l'altro del Vinitaly, il salone internazionale del vino.Se ...

Salvini a Vinitaly : «A Di Maio offro un vino Sforzato : dovrebbe fare di più» - e lui : «Chi si ostina con centrodestra unito fa danno al Paese» : Il leader della Lega risponde così a chi gli chiede che vino offrirebbe a Luigi Di Maio del M5S. A Berlusconi, invece, offrirebbe «una Fanta. Non è buona ma è tanta»

Salvini : 'Di Maio non aiuta'. E brinda con vino scaduto a M5s-Pd : Veneto, 15 apr. , askanews, 'Anche Di Maio, se continua a dire io, io, io o nessuno, non aiuta. Magari un bicchiere di rosso può servirgli'. Lo ha detto il segretario leghista, che ha commentato così ...

Salvini a Vinitaly non risponde a Di Maio : 'parlo solo di vino' : Verona, 15 apr. , askanews, Il leader della Matteo Salvini non ha voluto replicare alle dichiarazioni di Luigi Di Maio di oggi pomeriggio al Vinitaly secondo cui chi si ostina a proporre un ...

Nessun incontro Salvini-Di Maio a Vinitaly. Il leader leghista : “Gli offro un bicchiere di vino - ma non oggi” : Matteo Salvini. Maurizio Martina. Giorgia Meloni. Il presidente del Senato, Casellati. E poi nel primo pomeriggio, Luigi Di Maio....