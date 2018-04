Salvini - non incontro Di Maio : ANSA, - VERONA, 15 APR - "Non c'è nessun incontro con Di Maio". Lo afferma il leader della Lega Matteo Salvini nel corso della sua visita al Vinitaly sottolineando come resterà alla fiera di Verona ...

Vittorio Feltri a Matteo Salvini : 'Non perdere la pazienza ma lascia perdere Di Maio' : Caro Matteo Salvini, non ho mai osato interferire nel tuo lavoro politico e non lo farei neanche ora, perché ciascuno deve pensare a se stesso. Però il caso in questione è talmente grave che impone ...

La Siria fa litigare Salvini e Berlusconi. Ma i missili non piacciono a nessuno : né ai filoputiniani Lega-Fdi - né agli atlantisti Pd-M5s-Fi : L'attacco missilistico in Siria divide la politica italiana. La spaccatura corre lungo una linea che separa i sovranisti della Lega e di Fratelli d'Italia, sostenitori di una linea filo-Putin, da un blocco "atlantista" trasversale, composto da Forza Italia, Partito democratico e Movimento 5 Stelle. Ma un minimo comune denominatore tra le varie posizioni c'è. L'azione militare intrapresa da Francia, Gran Bretagna e Stati Uniti per ...

Siria - Macron tra Trump e Putin Ora Salvini non deve farsi fregare Le mire di Parigi e il ruolo dell'Italia : È del tutto evidente il protagonismo di Emmanuel Macron che da un po’ di tempo si agita e si sbraccia per dire che “la Francia c’è, e, soprattutto ci sono io”. Senza più il Regno Unito e con una Merkel stanca ed imbolsita, il ragazzo d’Oltralpe Segui su affaritaliani.it

Siria - Salvini : «Un errore tremendo - l'Italia non sia complice». Ma Berlusconi : «Meglio tacere» : «errore tremendo Italia non sia complice». Lo ha detto Matteo Salvini dopo l'attacco di Stati Uniti, Francia e gran Bretagna alla Siria. «Stanno ancora cercando...

GUERRA IN SIRIA - ATTACCO USA-FRANCIA-GB/ Ultime notizie - "Italia non partecipa". Berlusconi zittisce Salvini : GUERRA in SIRIA, ATTACCO Usa-Francia e Gb: Gentiloni, "Italia non ha partecipato, non sia escalation". Salvini:"Pazzi, fermatevi". Ma Berlusconi lo zittisce:"Meglio tacere..."(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 11:40:00 GMT)

Missili sulla Siria - Matteo Salvini non ci sta : "Errore tremendo - Italia non sia complice" : L'attacco in Siria è un "errore tremendo" che porta "al rischio di un conflitto mondiale, per il grilletto facile di qualcuno". Lo dice Matteo Salvini all'AdnKronos. "Che l'Italia non sia complice", si augura il leader della Lega. Concetto poi ribadito successivamente anche in un tweet, in cui teme che l'attacco ossa aiutare i terroristi islamici quasi sconfitti.Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando ...

Di Battista non ha avuto parole morbide per Berlusconi e Salvini. Quali conseguenze per il M5s? : ... 'solo' giacca blu e camicia bianca - e non ha voluto rispondere alle domande dei cronisti sulla politica. Poi alla Camera, un pranzo veloce in buvette e successivamente un lungo colloquio, in un bar ...

Di Battista non ha avuto parole morbide per Berlusconi e Salvini. Quali conseguenze per il M5s? : Luigi Di Maio era convinto di portare al Capo dello Stato i "passi in avanti fatti". E invece il secondo giro di consultazioni, chiuso con lo stallo 'certificato' da Sergio Mattarella, non ha fatto registrare progressi e anzi sembra mettere in un vicolo cieco i due protagonisti Luigi Di Maio e Matteo Salvini. Entrambi, a chiare lettere, hanno espresso la volontà di dar vita ad un governo M5s-Lega ma lo scoglio ...