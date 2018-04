Salvini | Io sono pronto Di Maio si sforzi a fare qualcosa di più

Salvini 'Di Maio si sforzi a fare qualcosa di più. Io sono pronto e non dico no a nessuno' : Bagno di folla per il leader della Lega Matteo Salvini , presente all'inaugurazione a Verona della 52.ma edizione del Vinitaly. Dopo aver precisato che non ci sarebbero stati incontri con il ...

Salvini : "Io per il governo sono pronto" : 12.05 "Per il governo io sono pronto". Così il leader della Lega Salvini nel corso della sua visita a Vinitaly. "Non c'è nessun incontro con Di Maio", afferma, precisando che resterà alla fiera fino alla chiusura dei cancelli. Vi siete sentiti dopo le consultazioni? "No", la risposta secca. Su Berlusconi che chiede un governo 'autorevole': "Non con una maggioranza qualsiasi". Sui rapporti Italia-Ue: "L'Italia è nel cuore dell'Europa, non è ...

L'attacco di Di Battista : Salvini sembrava Dudù - non può staccarsi da Berlusconi - ci sono fideiussioni e quattrini dati alla Lega : Ha contaminato la finanza, la politica, lo sport. Questo popolo si deve svegliare. Mi auguro che possa liberarsi dal Berlusconismo". Berlusconi con Dudù Un esecutivo con il Pd? Non saprei chi ...

Governo - Toninelli a Salvini : “Senza di noi non ci sono i numeri”. Grillo : “Ce la mettiamo tutta per trovare uno sbocco” : Matteo Salvini, appena prima che uscisse la notizia sulla telefonata tra lui e Di Maio, entrando in Senato non si ferma a rispondere alle domande dei cronisti. Anche Danilo Toninelli è reticente – “Non rilascio dichiarazioni”. Poi decide di concedersi una replica secca alle affermazioni di alle affermazioni di Salvini e degli altri esponenti del centrodestra: “Senza il M5S non ci sono i numeri per formare un ...

Cosa si sono detti al telefono Salvini e Di Maio : Roma, 11 apr. , askanews, Luigi di Maio e Matteo Salvini si sono sentiti oggi al telefono e 'con spirito di collaborazione per rendere operativo il Parlamento al più presto, hanno concordato di votare ...

Governo - l’ipotesi Di Maio+Salvini. Lega e M5S possono allearsi? : Rebus Governo. Alla vigilia del secondo giro di consultazioni del presidente Sergio Mattarella, giovedì e venerdì, non si vede ancora luce per la formazione del Governo. Proseguono le schermaglie politiche. E il “gioco” delle ipotesi sulle soluzioni per dare vita a un esecutivo. Il nodo restano i numeri. Nessuno ha una maggioranza parlamentare: per certi versi, con la nuova legge elettorale con cui si è votato, sostanzialmente ...

Daniela Santanchè - la frustata a Silvio Berlusconi e Matteo Salvini : 'Perché sono orgogliosa di Giorgia Meloni' : Nonostante 'carezze' e smentite, il centrodestra continua a litigare. Certo, Matteo Salvini , Silvio Berlusconi e Giorgia Meloni saliranno insieme al Quirinale da Sergio Mattarella per il secondo giro ...

Salvini : "Ci sono il 51% di possibilità di fare governo tra centrodestra e Cinquestelle" : Prosegue la fase di stallo tra le forze politiche. L'ago della bilancia è sempre il Movimento 5 Stelle, stretto tra la Lega e il PD. Di Maio e i suoi non vorrebbero andare al governo insieme ad un centrodestra compatto e per questo hanno nuovamente teso una mano al Partito Democratico, al momento diviso tra chi vorrebbe discutere e gli oltranzisti dell'opposizione a tutti i costi.È chiaro che, senza una svolta, la prospettiva al momento è ...

Salvini : io sono pronto a governare - ma non farò l'esploratore : Roma, 9 apr. , askanews, Matteo Salvini è 'pronto' a fare il presidente del Consiglio, ma solo se avrà 'i numeri', altrimenti non intende mettersi a fare 'l'esploratore'. Il leader della Lega lo ha ...

Salvini : "Ci sono il 51% di possibilità di fare governo tra centrodestra e Cinquestelle" : Prosegue la fase di stallo tra le forze politiche. L'ago della bilancia è sempre il Movimento 5 Stelle, stretto tra la Lega e il PD. Di Maio e i suoi non vorrebbero andare al governo insieme ad un centrodestra compatto e per questo hanno nuovamente teso una mano al Partito Democratico, al momento diviso tra chi vorrebbe discutere e gli oltranzisti dell'opposizione a tutti i costi.È chiaro che, senza una svolta, la prospettiva al momento è ...

Salvini : «Governo con i 5Stelle? Sono fiducioso». Scontro nel centrodestra : «Anche il Movimento 5 stelle ha preso tanti voti: l'unica cosa che escludo è di fare un governo col Pd, bocciato dagli italiani. Sono invece fiducioso in un governo con M5s». A...

Salvini : governo con i 5Stelle? Sono fiducioso. Centrodestra spaccato : 'Anche il Movimento 5 stelle ha preso tanti voti: l'unica cosa che escludo è di fare un governo col Pd, bocciato dagli italiani. Sono invece fiducioso in un governo con M5s '. A dirlo è il segretario ...

Vertice del centrodestra - è scontro. Salvini - sono fiducioso in un governo con M5S : Scontro nel centrodestra: durante il Vertice ad Arcore, Matteo Salvini avrebbe ribadito di non essere disponibile a ricevere un incarico senza essere certo di avere prima una maggioranza chiara in ...

Salvini : governo con i 5Stelle? Sono fiducioso. Centrodestra spaccato : «Anche il Movimento 5 stelle ha preso tanti voti: L'unica cosa che escludo è di fare un governo col Pd, bocciato dagli italiani. Sono invece fiducioso in un governo con M5s». A...