Salvini insiste sul punto basta veti incrociati e assume un atteggiamento zen

Salvini insiste per un accordo centrodestra-M5S. Di Maio lo gela : “Mai con Berlusconi” : La strada che porta a un governo formato dal centrodestra e dal Movimento 5 stelle sembra farsi ancor più in salita. Al moderato ottimismo espresso questa mattina da Matteo Salvini («ci sono il 51% di possibilità» di far nascere insieme un esecutivo), il leader pentastellato risponde via Twitter per ribadire la posizione più volte espressa: l’opera...

Salvini : «Al 51% si farà un governo centrodestra-M5S». Di Maio insiste : «Con Berlusconi 0% di possibilità» : «Non ci sono altri vertici, non è che possiamo far vertici tutti i giorni. Esiste il telefono fortunatamente, nel 2018», lo ha detto a Udine il leader della Lega Matteo...

Toti : più vicini a M5S che a PD - ma Di Maio insiste : Salvini deve scegliere : Il nodo alleanza per il governo sta creando più di un grattacapo agli addetti ai lavori, e copioso materiale per gli organi di informazione. Sono numerosi i personaggi che ogni giorno vengono interpellati fornendo il proprio quadro della situazione. Uno di questi, recentemente intervistato dalla trasmissione Agorà e dal programma radiofonico Circo Massimo, è il presidente della regione Liguria Giovanni Toti, uno dei perni di Forza Italia. Toti ...

Di Maio insiste con i veti : "Salvini scelga tra noi e Berlusconi" : Matteo Salvini cerca di trattare, ma il Movimento 5 Stelle non si schioda dalla sua posizione e torna al 'no' ad oltranza già sfoggiato in passato. 'Salvini faccia una scelta', è l' aut aut lanciato ...

Salvini apre sul reddito di cittadinanza. Ma Di Maio insiste : io premier : ... perché il centrodestra 'è la coalizione che ha vinto', Salvini si dice 'disposto a ragionare di redditi di inclusione, di leggi di cittadinanza, di prestito per l'introduzione nel mondo del lavoro. ...

Di Maio insiste : ho il doppio di voti Salvini - rispettare numeri : Roma, 29 mar. , askanews, Luigi Di Maio insiste: tocca a lui essere indicato come presidente del Cosiglio perchè 'ho preso più del doppio dei voti del secondo più votato'. In una diretta su Facebook ...

Matteo Salvini : "Se Di Maio insiste - non se ne fa niente" : 21.30 - La replica di Luigi Di Maio alle dichiarazioni di Matteo Salvini uscite nel pomeriggio non si è fatta attendere. Intervenuto brevemente durante l'edizione serale del TG1, il leader del Movimento 5 Stelle ha ribadito ancor più chiaramente la propria opinione su quello che dovrebbe essere il nuovo Presidente del Consiglio: sé stesso.Il premier deve essere espressione della volontà popolare. Il 17% degli italiani ha votato Salvini ...

Governo - Salvini insiste : “Il prossimo premier? Non potrà che essere del centrodestra. Via la legge Fornero” : Galvanizzato dal successo nella partita per l’elezione dei presidenti delle Camere, Matteo Salvini rilancia subito sul Governo: “Nel rispetto di tutti, il prossimo premier non potrà che essere indicato dal centrodestra“. Perché, spiega il leader della Lega, è “la coalizione che ha preso più voti e che anche ieri ha dimostrato compattezza, intelligenza e rispetto degli elettori”. Una mossa che pare quasi una risposta ...

Camere - niente intesa sui presidenti : voti in bianco. FI insiste su Romani al Senato. Ma Salvini : «Votiamo Bernini» : Al via la XVIII legislatura con l'insediamento del nuovo Parlamento e l'elezione dei presidenti di Camera e Senato. Ma è buio sulla trattativa per eleggere i vertici di Montecitorio e...

Forza Italia insiste su Romani Silvio vuole azzoppare Salvini Ecco il piano contro il leader leghista : Niente da fare. Fallisce la mediazione di Matteo Salvini e Giancarlo Giorgetti e alla terza votazione per il presidente del Senato, quando il quorum si abbasserà, Forza Italia non molla e insiste sul nome di Paolo Romani chiamando anche gli alleati di Lega e Fratelli d'Italia a farlo, in base all'accordo siglato qualche giorno fa nel vertice tra i leader Segui su affarItaliani.it

Silvio Berlusconi insiste su Paolo Romani al Senato - l'ira di Matteo Salvini dopo il vertice di mercoledì : Tra Matteo Salvini e Silvio Berlusconi il clima è tesissimo. dopo il vertice a Palazzo Grazioli di mercoledì - presente anche Giorgia Meloni - il Cav ha infatti continuato a insistere sulla nomina di ...

Prove tecniche di accordo fra M5S e Lega. Salvini apre a Di Maio. Ira di Berlusconi che insiste sull'appoggio del Pd : ROMA - Matteo Salvini e Luigi Di Maio corrono su e giù per l'Italia, fanno qualche puntata all'estero. E tra una rassicurazione e una promessa, un ammonimento e un invito, si annusano, si avvicinano, ...