Salvini-Di Maio | il vino non fa miracoli

huffingtonpost

: Sondaggi Ixè, M5s e Lega impennano dopo il voto: boom fiducia personale per Salvini e Di Maio. Il Pd in caduta libe… - petergomezblog : Sondaggi Ixè, M5s e Lega impennano dopo il voto: boom fiducia personale per Salvini e Di Maio. Il Pd in caduta libe… - MaxGramel : Con la consueta solerzia, l’Ufficio Decoro del comune di Roma ha rimosso un quadro satirico dalla parete di una via… - petergomezblog : Berlusconi: “Serve esecutivo autorevole per mediazione Usa-Russia sulla crisi siriana” Salvini risponde: “Contrario… -

(Di domenica 15 aprile 2018) Alle 16:45, subito dopo una breve telefonata, una ragazza dello staff disi rivolge a lui: "Matteo, Diè andato via". E il leader della Lega, che ha appena finito di sorseggiare un altro bicchiere di, questa volta piemontese, esclama: "No, no, che peccato". È ironico, in maniche di camicia sudata per la lunga giornata trascorsa a girare tra un padiglione e l'altro del Vinitaly, il salone internazionale del.Seera a sorseggiare una ribolla del Friuli Venezia Giulia, Luigi Diera a bere un rosso della Campania. Se uno era nello stand del Trentino, l'altro era in quello della Sicilia. Per tutto il giorno i due non si sono sfiorati, anzi si sono evitati strategicamente con la complicità anche dei rispettivi staff che mappa alla mano stavano ben attenti a ogni singolo passo. Gli uni sapevano alla perfezione i movimenti degli ...