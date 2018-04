Salvini accelera sul governo | “Mai col PD | Forza Italia e M5s ora la smettano con gli

Silvio Berlusconi boccia la reazione sdegnata di Salvini sulla Siria e chiede accelerazione sulla formazione del governo : "In queste situazioni è meglio non pensare e non dire nulla". Così il leader di Forza Italia, Silvio Berlusconi, ha bocciato laconicamente il duro commento di Matteo Salvini contro l'attacco missilistico ad opera di Usa, Francia e Regno Unito. Il leader della Lega aveva detto: "Stanno ancora cercando le "armi chimiche" di Saddam, stiamo ancora pagando per la folle guerra in Libia, e qualcuno col grilletto facile insiste coi ...