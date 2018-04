Salvini | a Di Maio offrirei ' Sforzato'

Vinitaly e Governo - Salvini-Di Maio : sfuma l’incontro/ Leader Lega - “M5s faccia di più” - e su Berlusconi.. : Vinitaly e Governo, Salvini e Di Maio: sfuma l'incontro, caos centrodestra e M5s verso ultimatum di Mattarella. Leader Lega, "M5s faccia di più" e risponde a parole di Berlusconi(Pubblicato il Sun, 15 Apr 2018 13:27:00 GMT)

Salvini al Vinitaly : ‘A Di Maio offro uno Sforzato - per fare di più’. E sul governo autorevole ipotizzato da Berlusconi : ‘Mai’ : C’è un bicchiere di passito ad accompagnare le trattative per il governo nella giornata inaugurale del Vinitaly a Verona. Uno Sforzato, colore rosso rubino, prodotto nella zona di Sondrio in Valtellina. Lo ha offerto Matteo Salvini a Luigi Di Maio, metaforicamente, “perché si deve sforzare a fare qualcosa di più”. E se il leader della Lega tende ancora una mano al capo politico del M5s, nel frattempo palesa l’ennesima ...

M5S - Di Maio e il piano per il governo : alla Lega di Salvini Economia e Interni : Due i dicasteri chiave, in particolare, che potrebbero vedere alla guida personalità «concordate» ma indicate di fatto dalla Lega: si tratta di Economia e Interno. E ovviamente la squadra di governo ...

Luciano Canfora a Huffpost : "Salvini-Di Maio alleanza mostruosa" : C'è l'oggi anche in ciò che è successo ieri: "Il Movimento cinque stelle è figlio legittimo di Giorgio Napolitano, il quale, imponendo il governo Monti, e costringendo il Partito democratico di Bersani ad allearsi con Forza Italia, ha creato le premesse per un moto protestatario". Luciano Canfora aveva sedici anni quando suo padre, insegnante di storia e filosofia, gli mise in mano il libro di Albert Mathiez, La ...

