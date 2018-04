Salerno | trovato morto 18enne | accoltellato e gettato in una scarpata | Fermato coetaneo

Salerno - trovato morto 18enne scomparso : accoltellato e gettato in una scarpata : Salerno, trovato morto 18enne scomparso: accoltellato e gettato in una scarpata La morte risalirebbe a circa tre giorni fa. Il giovane, di cui si erano perse le tracce il 6 aprile, era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nei mesi scorsi Continua a leggere

Salerno - trovato morto il 18enne scomparso : è stato accoltellato al petto : Antonio Alexander Pascuzzo , il 18enne di Buonabitacolo , Salerno, di cui si erano perse le tracce il 6 aprile, è stato trovato privo di vita in una scarpata, in una zona non molto lontana dal centro ...

Salerno - trovato morto 18enne scomparso : accoltellato e gettato in una scarpata : La morte risalirebbe a circa tre giorni fa. Il giovane, di cui si erano perse le tracce il 6 aprile, era stato arrestato per spaccio di sostanze stupefacenti nei mesi scorsi

Salerno : trovato morto ragazzo scomparso : 21.15 E' stato trovato morto Antonio Alexander Pascuzzo, il 18enne di Buonabitacolo (SA) del quale non si avevano notizia e da giorni. A recuperare il corpo, in una scarpata vicino al fiume Peglio, la Protezione civile e i carabinieri. Il 18enne è stato accoltellato al petto, la morte risalirebbe a 3 giorni fa. Ieri sera, gli abitanti di Buonabitacolo avevano organizzato una fiaccolata per il suo ritorno. Si indaga per ricostruire le sue ...

Trovato morto Antonio - il 18enne scomparso da una settimana a Salerno : Antonio Alexander Pascuzzo , il 18enne scomparso da una settimana a Buonabitacolo , è stato riTrovato moorto. Il corpo senza vita del ragazzo, originario del paese in provincia di Salerno, é stato ...

Salerno - 20enne scomparso dopo discoteca in costiera : trovato corpo in un vallone : Salerno, 20enne scomparso dopo discoteca in costiera: trovato corpo in un vallone Da quanto hanno riferito gli amici che erano con lui, Nicola era in evidente stato di alterazione psicofisica per l’alcol Continua a leggere