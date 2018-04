Salerno | fermato il presunto killer di Antonio | è un coetaneo | l' avrebbe ucciso per

Salerno - 18enne ucciso con coltellate al petto : fermato un coetaneo : Un ragazzo di 18 anni – del quale non è stata per il momento ancora rivelata l’identità – è stato fermato dai carabinieri della compagnia di Sala Consilina (Salerno) per l’omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo (nella foto), il coetaneo di Buonabitacolo (Salerno) il cui cadavere è stato scoperto ieri pomeriggio in una zona non lontana dal centro abitato del piccolo paese del Vallo di Diano. Il presunto omicida, anch’egli ...

