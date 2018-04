Salerno | 18enne ucciso con coltellate al petto | fermato un coetaneo

ilfattoquotidiano

(Di domenica 15 aprile 2018) Un ragazzo di 18 anni – del quale non è stata per il momento ancora rivelata l’identità – è statodai carabinieri della compagnia di Sala Consilina () per l’omicidio di Antonio Alexander Pascuzzo (nella foto), ildi Buonabitacolo () il cui cadavere è stato scoperto ieri pomeriggio in una zona non lontana dal centro abitato del piccolo paese del Vallo di Diano. Il presunto omicida, anch’egli originario dello stesso paese, è stato interrogato dagli inquirenti per tutta la notte scorsa in caserma. Il movente, secondo gli inquirenti, è da individuare nello spaccio di sostanze stupefacenti. Pascuzzo, che in passato era stato arrestato, è morto dopo aver ricevuto diverseal. Del giovane si erano perse le tracce alle 22.30 di venerdì 6 aprile. Domani mattina è stata fissata l’autopsia presso l’ospedale di Polla. Per tutta la ...