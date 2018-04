Rugby : Benetton super - batte il Leinster : ANSA, - DUBLINO, 15 APR - Grande impresa del Benetton Treviso, che è andato a vincere per 17-15 alla Rds Arena di Dublino, campo dei pluricampioni d'Europa del Leinster, in una partita del Guinness ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018 : miracolo della Benetton Treviso - trionfo a Leinster : Giornata da ricordare per il Rugby italiano. Nel Guinness Pro 14 infatti, dopo la vittoria delle Zebre in casa sui Dragons, arriva uno storico trionfo per la Benetton Treviso che batte in trasferta il Leinster: a Dublino arriva una rimonta pazzesca conclusa con il 17-15 finale. Questa può essere sicuramente la ciliegina sulla torta su un torneo giocato davvero in maniera eccezionale dai Leoni. Richardt Strauss (6') sembra mettere subito le cose ...

Rugby - Pro14 2018 : Southern Kings-Benetton Treviso 35-36. Bel successo esterno dei veneti : Benetton Treviso corsara in Sudafrica nella 18ma giornata del Pro 14 di Rugby: i trevigiani passano per 35-36 in casa dei Southern Kings al termine di una partita scoppiettante. veneti quasi sempre avanti, con qualche brivido nei minuti finali: bonus offensivo per la franchigia italiana, doppio bonus per gli avversari. Inizio di Treviso, che va in meta già al 3′ con Baravalle, ma Banks non trasforma. Passano altri 3′ e Lazzaroni ...

CARDIFF BLUES VS BENETTON Rugby - LA FORMAZIONE DEI LEONI : ... John Lacey , IRFU, Assistenti: Frank Murphy , IRFU, , Gareth Newman , WRU, Citing Commissioner: Jeff Mark , WRU, TMO: Olly Hodges , SRU, La gara verrà trasmessa in streaming su Eurosport player all'...

Rugby - Pro14 2018 : rinviata anche Cardiff-Benetton. In questo turno si gioca soltanto in Sudafrica : Falcidiato il Pro14 di Rugby dalle condizioni meteo che stanno colpendo le isole britanniche e la penisola italiana: anche il match tra Cardiff e Benetton Treviso è stato rinviato. Nella 17a giornata dunque si giocherà soltanto in Sudafrica: per alcuni incontri già stabilita la data di recupero, per altri si attende la decisione degli organizzatori del torneo. Il 17° turno, che avrebbe dovuto vedere le luce tra oggi è domani, al momento, è così ...

Rugby : neve a Cardiff - Benetton non gioca : ANSA, - TREVISO, 1 MAR - La neve caduta, copiosamente, anche sul Regno Unito ferma fra le altre cose l'attività rugbistica. Il board del Pro4 ha infatti ufficializzato che l'incontro valido per il 17/...

Rugby - Pro14 : Benetton-Connacht 19-22. Treviso si scioglie nel finale e perde dopo cinque successi : dopo cinque vittorie arriva la sconfitta per Benetton Treviso nel Pro14 di Rugby: la franchigia italiana oggi ha perso in casa contro Connacht, che nello scorso turno aveva ceduto alle Zebre. Il punteggio finale recita 19-22, ma fino a 20′ dal termine i veneti erano avanti 12-5, poi un cartellino giallo ha fatto girare il match. Nel primo tempo l’unica emozione arriva proprio in chiusura, con la meta di Tebaldi al 37′ ...

Rugby : Pro 14 - Dragons-Benetton 15-18 : ANSA, - ROMA, 18 FEB - Quinta vittoria consecutiva del Benetton Treviso nel Guinness Pro14 , l'ex Celtic League, . I biancoverdi sono andati a vincere per 18-15 , 12-15, in Galles, sul campo del ...

Rugby - Guinness Pro 14 2018 : super Benetton Treviso - con i Dragons arriva la quinta vittoria di fila : Sono cinque vittorie nelle ultime cinque partite di Guinness Pro 14: la Benetton Treviso non si ferma più e batte in trasferta i Dragons per 18-15. La squadra più in forma di tutto il torneo risale in quinta piazza nel proprio raggruppamento e va a caccia di un piazzamento più che dignitoso, in quella che è sicuramente la migliore stagione per quanto riguarda le franchigie italiane. Primo tempo davvero emozionante. Partono forte i padroni di ...