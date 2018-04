Roma - tensione fuori l'Olimpico : bombe carta - aggressioni e idranti schierati : tensione all'Olimpico nel preparita di Lazio-Roma, il derby della Capitale che si giocherà alle 20,45. Intorno alle 19 un gruppetto di tifosi della Roma avrebbe cominciato a sbeffeggiare chi in auto ...

“Non ballo!”. Terremoto ad Amici. L’antico idillio tra Anbeta ToRomani e Alessandra Celentano è finito. Di fronte alle parole pesanti della maestra di danza - la ballerina volta le spalle con sdegno : tensione alle stelle : Il talent è entrato nel vivo e ormai la competizione si è fatta ‘tagliente’. Il serale di Amici sta già riservando diversi colpi di scena, ovviamente all’insegna della polemiche. Abbiamo visto che in trasmissione c’è stato un nuovo grande ritorno, ovvero quello dell’amata ballerina Anbeta Toromani che da qualche tempo si era dedicata esclusivamente alla sua carriera nei teatri. La ‘protetta’ di Alessandra Celentano però ha stupito tutti ...

Roma : Alta tensione per uno sgombero a Corviale : E’ stata necessaria una delicata trattativa: la donna minacciava di dar fuoco all’appartamento Roma – Alta tensione questa mattina alle 6.30 in zona Corviale per uno sgombero. Su ordine della Procura di Roma gli uomini della Polizia di Roma Capitale e della Polizia di Stato hanno tentato di eseguire lo sgombero di un appartamento all’ottavo piano di una palazzina Ater. L’appartamento durante la fase di avvio delle ...

Blitz Bardonecchia - tensione Roma-Parigi : Ventiquattro ore di fuoco . Dopo il Blitz che alcuni agenti della dogana francesi hanno effettuato venerdì sera in un presidio per migranti a Bardonecchia , al confine tra Italia e Francia, nella ...

Bologna - alta tensione durante la partita contro la Roma : ecco cosa è successo : Il Bologna ha strappato un successo nella gara di campionato contro la Roma ma alta tensione durante match. I tifosi però non sono stati teneri con Donadoni, dimostrando di voler fortemente vincere l’incontro. Al momento della sostituzione di Verdi con Krejci sul punteggio di 1-1, il pubblico ha fischiato sonoramente la scelta di Donadoni. Il tecnico è parso molto stizzito ed ha fatto segno a Verdi di far capire cos’era accaduto. Verdi a quel ...

Presidenze - Romani ‘spacca’ asse M5s-Centrodestra/ Camera e Senato - riunione tutti capigruppo : astensione Pd? : Centrodestra punta su Paolo Romani al Senato: toto-nomine Camere, ma per Di Maio "è invotabile". Al suo posto Anna Maria Bernini? riunione di tutti i capigrupppo alle ore 20(Pubblicato il Thu, 22 Mar 2018 19:45:00 GMT)

Pd verso l'astensione sia alla Camera che al Senato (aiutino a Romani) : Astensione. Dovrebbe essere questa la posizione del Pd nelle votazioni per i presidenti di Camera e Senato al via domani in Parlamento. Una decisione che evidentemente lascia fare agli altri gruppi, ma di fatto in Senato aiuta il candidato di Forza Italia Paolo Romani, nome sul quale Silvio Berlusconi è irremovibile nonostante il no del M5s e le critiche del leghista Matteo Salvini. Ecco, in questo modo Romani verrebbe eletto con il ...

Roma - Di Francesco : "Col Napoli basta cali di tensione. Balotelli? Lo volevo a Sassuolo" : I punti che la Roma deve fare per forza, la mentalità che spesso viene meno alle prime difficoltà, Balotelli da allenare, il Napoli, i confronti con i giocatori: alla vigilia della sfida contro la ...

Sabato di tensione per manifestazioni : scontri a Milano - Roma blindata - : Nel capoluogo lombardo tafferugli polizia-antifascisti che protestavano contro CasaPound. In giornata Lega e FdI in piazza. Nella Capitale cinque diversi cortei: migliaia a quello dell'Anpi: presenti ...

"Sabato caldo" a Roma - Milano e Palermo : cortei ad alta tensione : Migliaia di agenti schierati a Roma, Milano e Palermo per le manifestazioni di questo ultimo sabato prima delle elezioni. Dal...

Cortei a Milano - Palermo e Roma. Alta tensione e allerta massima : Giornata di tensione nelle piazze italiane, da Roma a Milano e a Palermo. Alta l'allerta dopo i fatti di cronaca Torino e di Pisa.

