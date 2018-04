Roma | Pallotta | ' È stata una sfida difficile | il prossimo obiettivo è il Genoa'

Roma - Pallotta a Trigoria per incoraggiare la squadra in vista del derby : Si è goduto all'Olimpico la rimonta contro il Barcellona che è valsa la semifinale di Champions League alla sua Roma, adesso, Pallotta, crede in un'altra impresa: quella nel derby, a coronamento di ...

Roma - Pallotta è fiducioso : 'Col Liverpool possiamo vincere' : ... perché non potremmo? L'abbiamo fatto contro il Barcellona, che dovrebbe essere la squadra più forte del mondo . In questi 5 anni non abbiamo mai giocato così bene ". Come affrontare una semifinale ...

Roma - Baldissoni : 'Dobbiamo ambire a vincere la Champions'. Pallotta : 'Con il Liverpool è derby di Boston' : Così il direttore generale della Roma Mauro Baldissoni a Premium Sport dopo il sorteggio delle semifinali di Champions. 'La finale del 1984? È stato il momento sportivo più alto nella storia della ...

Roma-Barcellona - multa di 450 euro a Pallotta per il tuffo nella fontana. E lui dona altri 230mila : “Mi scuso - troppo entusiasmo” : Una multa da 450 euro e una donazione alla città di ben 230mila. Tanto è costato al presidente della Roma James Pallotta il tuffo notturno nella storica fontana dei Leoni a piazza del Popolo per festeggiare la vittoria dei giallorossi con il Barcellona. Nel clima di festa che ieri sera ha contagiato tutta la Capitale, il patron della squadra non si è risparmiato e si è buttato della fontana di piazza del Popolo. Le scuse sono arrivate stamane al ...

Roma - il sindaco Raggi : 'Ringrazio Pallotta. Stadio? Tempi serrati - arriveranno 800 milioni' : Per quanto riguarda lo stadio , stiamo seguendo il cronoprogramma, con questo programma arriveranno 800 milioni di euro di investimenti , sarà un rilancio per l'economia di Roma e del Paese, stiamo ...

Roma - Pallotta in Campidiglio - incontro con il sindaco Raggi : Il presidente della Roma James Pallotta è stato in Campidoglio per incontrare la sindaca di Roma Virginia Raggi. I due si erano già sentiti in precedenza dopo il ‘bagno’ del patron dei giallorossi nella fontana di Piazza del Popolo, gesto per cui questi si è scusato e pagherà una multa. Pallotta è entrato a Palazzo Senatorio da una entrata secondaria e sta incontrando la sindaca in Sala degli Arazzi. Con Pallotta c’era anche il ...

Roma - Pallotta dona 230mila euro per la fontana del Pantheon. Raggi : "Stadio - avanti a tempi serrati" : ...- prosegue Raggi - per ricordare che con questo progetto arrivano 800 milioni di investimenti stranieri sulla città di Roma ed è evidentemente una grandissima opportunità di rilancio per l'economia ...