Roma | Cassazione | inviare lettere anonime non è una molestia

Roma - caso Antonello Venditti-Rai : la Cassazione riconosce diritto all'oblio : La Cassazione, intervenendo nel merito della battaglia giudiziaria tra Venditti e la Rai, ha nettamente indicato i limiti del diritto all'oblio rispetto al diritto di cronaca. Il primo può infatti ...

Fascismo - la Cassazione : “Saluto Romano non è reato se ha intento non violento e commemorativo”. Due assoluzioni : Il saluto romano non è reato se il suo intento è commemorativo e non violento. Può insomma essere considerato una libera “manifestazione del pensiero” e non un attentato concreto alla tenuta dell’ordine democratico. Lo ha stabilito la Cassazione in una sentenza di assoluzione nei confronti di due manifestanti, che durante una commemorazione organizzata da esponenti di Fratelli d’Italia a Milano nel 2014 aveva risposto ...