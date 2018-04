Roma Appia Run | trionfo di Iaktri

Atletica : Roma Appia run con vista derby : ANSA, - Roma, 13 APR - Domenica, con partenza alle 9 dallo stadio delle Terme di Caracalla, si disputerà la 20/a Roma Appia run, la corsa podistica organizzata dall'Acsi, con il patrocinio di Coni, ...

Che gaffe! Il comune di Roma fa resuscitare Bikila : "Ospite all'Appia Run" : Annunciata sul sito la presenza del campione olimpico di maratona del 1960 morto 45 anni fa. Poi la correzione...

Roma - gaffe Campidoglio : «Abebe Bikila correrà all'Appia Run». Ma è morto nel '73 : Abebe Bikila domenica sarà l'ospite speciale della Appia Run di Roma. La notizia data con una certa enfasi visto il nome del campione citato, è quello delle Olimpiadi del '60 a...

Sappiamo dove sono e perché si formano. Cosa fare per le buche di Roma? : Più di 90 voragini all’anno nella città eterna, 28 zone a rischio frana e 383 fenomeni franosi, 250mila cittadini a rischio alluvioni: è il tremendo ‘bollettino’ sulla città di Roma emerso dal primo 'Rapporto sul rischio idrogeologico nella Capitale' curato dall'Autorità di distretto idrografico dell'Italia centrale. Secondo il rapporto da una media annuale di 16 voragini ...

Roma - prima gli idranti poi la burocrazia. Scade l’ospitalità per gli sgomberati di piazza Indipendenza : “Non sappiamo dove andare” : Sei mesi dopo lo sgombero del palazzo di via Curtatone in piazza Indipendenza a Roma, scadono i termini dell’accoglienza temporanea dei rifugiati (una trentina in totale, dicono le associazioni, su un’occupazione che contava anche un migliaio di persone) entrati allora nei centri del circuito capitolino. “Si comunica la conclusione dell’ospitalità concessa entro e non oltre il 26.03.18 causa decorrenza dei termini del periodo di accoglienza”, si ...

Un derby Roma-Lazio nella corsa dell'Appia run : Il Campione del Mondo della 100 km sarà impegnato nella raccolta fondi correndo sull'Appia Antica insieme alle migliaia di partecipanti di questa XX edizione.

Roma Appia run : iscrizioni ancora aperte : ANSA, - Roma, 28 MAR - Domenica 15 aprile è il giorno della Roma Appia run, la gara podistica che quest'anno compie 20 anni. La competizione organizzata dall'Acsi si annuncia da record ed è l'unica a ...

Roma - nuova buca si apre tra due auto in sosta sull'Appia : "A poche ore dalla bella notizia della sistemazione della voragine di Via Alghero, vi comunichiamo l'apertura di un'altra voragine in via della Circonvallazione Appia. Sono stati allertati tutti gli ...

Voragine a Roma sulla Circonvallazione Appia : due auto in bilico : La Circonvallazione Appia è entrata tra i trend topi di Twitter oggi e il video che vedete nel tweet qui sotto, pubblicato dall'utente Francisca De Candia, è stato visualizzato migliaia di volte perché ha ripreso in diretta il momento in cui si è aperta una Voragine larga 3 metri per 5 e profonda 6 metri all'altezza del civico 97, tra via Latina e via Appia Nuova.Ora, crollo in diretta a Circonvallazione Appia. #Roma @Romafaschifo ...

