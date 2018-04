Rigore contro la Fiorentina | il coro dei tifosi viola all' arbitro Orsato | ' Insensibile'

Cairo punge la Juve : “Il Rigore di Madrid? In Italia - contro di loro - non l’avrebbero mai fischiato…” : Cairo punge la Juve: “Il rigore di Madrid? In Italia, contro di loro, non l’avrebbero mai fischiato…” Tre giorni dopo l’eliminazione-beffa della Juve dalla Champions League, ovunque si continua a parlare del decisivo e contestatissimo rigore assegnato al Real Madrid nei minuti di recupero. Sull’argomento è intervenuto anche il presidente del Torino, Urbano Cairo, che […]

Juventus - scontro tra Berlusconi e Salvini davanti a Mattarella : 'Rigore nel recupero? Io ho goduto' : I due sembrano faticare tantissimo per ritrovare un punto in comune, qualcosa che li metta dalla stessa parte, anche fuori dalla politica. Le divergenze tra i due sono state evidenti anche davanti al ...

Torino - Cairo punge la Juve : “Il Rigore di Madrid? Contro di loro non…” : Torino, Cairo- Urbano Cairo punge la Juve. Il Presidente granata, intervistato ai microfoni di “Premium Sport“, ha colto l’occasione per discutere sull’episodio del Rigore di Madrid concesso negli ultimi minuti finali. “Contro DI loro NON L’AVREBBERO DATO…” Stoccata decisa e pungente da parte di Cairo:” Posso solo dire che in Italia quel Rigore a favore non […] L'articolo Torino, Cairo ...

Real-Juve - Buffon : “Arbitro ha immondizia al posto del cuore”. Fuori controllo Benatia : “Il Rigore è stato uno stupro” : “Un arbitro all’altezza non infrange il sogno di una squadra che ha messo tutto in campo per 90 minuti. Ha voluto fare il protagonista. Un essere umano non può fischiare un episodio stra-dubbio, dopo una gara del genere a meno che al posto del cuore non abbia un bidone dell’immondizia“. Buffon è un fiume in piena. Perché una sconfitta così, a un passo dal fine carriera (e che carriera), proprio non gli va giù. “Se non ...

Juventus - Allegri contro l'arbitro : 'Il Rigore di Cuadrado ha deciso la qualificazione' : MADRID - Massimiliano Allegri non ha digerito il rigore dato nel recupero al Real Madrid e attacca l'arbitraggio in riferimento anche alla gara d'andata. 'A me non va di giudicare l'arbitro. Sono ...

Rigore Roma - due penalty non concessi - Dzeko non ci sta : “l’arbitro doveva fischiare anche contro il Barcellona…” : Rigore Roma, sconfitta per i giallorossi che recrimino per un penalty non fischiato contro il Barcellona per un fallo di Semedo ed un altro su Pellegrini, ecco le parole di Dzeko a Premium Sport: “Dal 1′ abbiamo provato a pressare alto come sempre anche se sappiamo che sono più forti. Abbiamo dato tutto e il 4-1 è un po’ troppo. Tre di questi sono stati autogol. Rigore di Semedo? Se lo dava la partita cambiava. anche ...

In Gb critiche per Rigore contro Milan : ANSA, - LONDRA, 16 MAR - Se Arsene Wenger giura di non aver visto bene, i tabloid non sembrano avere dubbi, Danny Welbeck si è tuffato in occasione del rigore del pareggio dell'Arsenal contro il Milan.

Las Palmas-Barcellona - Rigore contro 746 giorni dopo. I blaugrana sono infuriati : 746 giorni. È il tempo record durante la quale il Barcellona ha resistito senza farsi fischiare contro un calcio di rigore in Liga. L'ultimo ad usufruire di un tiro dal dischetto contro i blaugrana ...

Coppa Italia - il Milan manda ko la Lazio ai calci di Rigore : finale contro la Juventus : Sfida affascinante ed emoziante quella tra la Lazio di Simone Inzaghi e il Milan di Gennaro Gattuso nella finale di ritorno di Coppa Italia. Dopo lo 0-0 del Meazza, infatti, le due squadre hanno replicato anche nella sfida di ritorno allo stadio Olimpico e ci sono voluti i rigori per decretare la finalista che andrà ad affrontare la Juventus il prossimo 9 maggio a Roma. La partita è stata equilibrata dal primo all'ultimo minuto con il Milan ...

La Fiorentina grida allo scandalo contro la Juventus. Pioli da Ufficio Indagini : "Rigore netto. Perché Guida non ha guardato il Var" : L'allenatore della Fiorentina Stefano Pioli però non ci sta e ai microfoni di Premium Sport sfoga tutta la sua rabbia per quella che secondo lui è un'ingiustizia che ha deciso il match: "L'episodio ...