Ricercatori stranieri? In Italia non vengono Presidente Cnr | “Investire per creare

(Di domenica 15 aprile 2018) L’non piace aieuropei. Il Paese di Leonardo da Vinci e di Galileo Galilei non attrae più chi si occupa dello sviluppo della ricerca scientifica. Meglio andare in Gran Bretagna, Germania, Francia o ancora in Svizzera e Spagna piuttosto che venire nella terra del sole e della pizza. Il dato arriva dall’Erc, European Research Council che nei giorni scorsi ha assegnato 653 milioni di euro a beneficio di 269senior in tutta Europa, dando loro la possibilità di realizzare le loro idee più creative e potenzialmente produrre risultati che avranno un impatto importante su scienza, società ed economia. Tra questi sedicini (cinque che si trovano all’estero e undici che svilupperanno i loro progetti in) si sono aggiudicati l’importante finanziamento: un numero che ci classifica al quinto posto (in calo rispetto all’anno precedente dove eravamo terzi) ...