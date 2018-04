Ricciardo trionfa a Shangai

Formula Uno : Ricciardo trionfa in Cina : 9.54 Daniel Ricciardo (Red Bull),con una seconda parte di gara superlativa,si aggiudica il Gp di Cina ,terza prova del Mondiale.L'italo-australiano precede la Mercedes di Bottas e la Ferrari di Raikkonen.Sfortunato Vettel che, mentre era terzo, viene toccato da Verstappen (penalizzato di 10") e chiude ottavo. Vettel,partito in pole,prende subito il comando.Al 21° giro,approfittando di un pit stop troppo lento del tedesco,prende la testa ...

F1 - GP Cina 2018 : risultato e ordine d’arrivo. La classifica finale. Trionfa Daniel Ricciardo davanti a Bottas e Raikkonen. Vettel speronato da Verstappen : Il terzo round del Mondiale 2018 di Formula Uno è andata in archivio. La vittoria è andata a Daniel Ricciardo davanti a Valtteri Bottas ed a Kimi Raikkonen. Max Verstappen chiude in quarta piazza ma verrà penalizzato di 10″ per aver travolto letteralmente Vettel, superato anche da Fernando Alonso (McLaren) nel finale. Aggiorneremo poi la graduatoria. GP Cina 2018: classifica E ordine D’ARRIVO 1.Ricciardo (Renault) 2.Bottas ...