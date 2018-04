Reunion delle Destiny' s Child al Coachella ma Beyoncè ha problemi con la scollatura

La Reunion delle Spice Girls per un tour a quattro senza Victoria - parla il manager Simon Fuller (video) : Con la diffusione delle foto della reunion delle Spice Girls a Londra lo scorso mese si sono rincorsi diversi rumors intorno al nuovo progetto della band, che torna insieme a più di 20 anni dal debutto di Wannabe, ancora oggi la sua hit più famosa. Dopo le dichiarazioni di Victoria Beckham che ha specificato di non voler sostenere un tour e quelle di Geri Halliwell entusiasta per la nuova avventura con le compagne, parla adesso Simon Fuller, ...

Il primo concerto delle Spice Girl post Reunion a un matrimonio? E che matrimonio : Ne sono trascorse di talent show , e dei casi spiacevoli di cronaca per Mel B, tornata alle cronache per colpa di un marito manesco , . Ne è passato di tempo da quegli N tentativi di farcela con la ...

Dopo quella delle Spice Girl - la Reunion di Mya - Christina Aguilera - Lil’Kim e P!nk per Lady Marmalade? : Lady Marmalade è diventato un brano iconico degli anni Duemila e quasi vent'anni Dopo è al centro dell'idea di una reunion di Mya, Christina Aguilera, Lil'Kim e P!nk. Il brano fu pubblicato nel 2001 dalle quattro artiste riunite per l'occasione, fu colonna sonora del film Moulin Rouge e divenne istantaneamente una hit da primo posto in classifica in decine di paesi nel mondo. Apprezzato anche dalla critica, ha vinto anche un Grammy Award ...