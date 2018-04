Retrospettiva | “Va dove ti porta il cuore” ecco perchè rileggerlo oggi

domanipress

(Di domenica 15 aprile 2018) Per la rubricadi questo mese vi riproponiamo la lettura di un romanzo tra i più famosi della letteratura moderna “Va’tiil cuore” Questo best seller ha venduto 16 milioni di copie in tutto il mondo, ed è stato inserito fra i 150 «Grandi Libri» che hanno segnato la storia d’Italia in occasione delle celebrazioni del 2011 per l’unità nazionale al Salone del Libro di Torino. E’ piuttosto difficile parlare di Susanna Tamaro evitando del tutto di associarla al suo più noto romanzo, Va’tiil cuore, soprattutto per chi lo ha affrontato come lettura scolastica. Sorvolando sulla congruità o meno del sottoporre giovanissime menti a opere tanto impegnative (non per la difficoltà di seguirne gli sviluppi, quanto per l’introspettiva piega che prendono i temi trattati), tutto si potrebbe dire su questo libro, meno che si ...