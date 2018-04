Recensione Chuwi Hi8 Air | tablet dual boot

Recensione Chuwi SurBook Mini - la risposta low cost al Surface di Microsoft - : Veloce e reattivo anche se si controllano le email, se si guarda un film in streaming o se si ascolta della musica, buona anche la risposta giocando a Microsoft Solitaire e può risultare sufficiente ...

Recensione Chuwi Surbook Mini : viva la portabilità! : Chuwi non molto tempo fa ha iniziato una campagna su Indiegogo per finanziare la produzione del Tablet PC Surbook, fissando un tetto di 30.000$. A quanto pare il progetto è piaciuto agli utenti, tanto da superare 1 milione di dollari. Non abbiamo ancora avuto modo di provare il nuovo prodotto dell’azienda cinese ma, nel frattempo, ci è stato possibile testare la versione Mini del tanto discusso convertibile. Neanche a dirlo, anche questo ...