Real Madrid-Juve | minacce di morte alla moglie dell’arbitro Oliver | la polizia inglese

Real Madrid-Juventus - Del Piero contro Buffon? L’ex bianconero allo scoperto [FOTO] : Real Madrid-Juventus, Del Piero contro Buffon? Non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League dei quarti di finale che ha portato all’eliminazione del club bianconero, nel finale furia di Buffon e Del Piero che non ha capito le parole del portiere bianconero. Adesso l’ex calciatore prova a chiarire la situazione attraverso un post sui social: “di quello che ho sentito e soprattutto letto in questi giorni, nel ...

Real Madrid-Juventus - Buffon torna alla carica : il nuovo monologo del portiere bianconero : Real Madrid-Juventus, Buffon torna alla carica, non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, parole durissime del portiere della Juventus che hanno creato scalpore. Buffon adesso torna alla carica, ecco le nuovi frasi con De Devitiis delle Iene e l’intervista integrale andrà in onda domenica in prima serata su Italia 1: “io non devo rimediare perché io sono un ...

Zidane risponde alla Juve : 'Basta parlare di furto - Real Madrid odiato perché è il top' : Zinedine Zidane non ci sta. Dopo tre giorni di polemiche è arrivata la risposta stizzita dell'allenatore francese sul rigore assegnato al Real contro la Juve: "Non ammetto che si parli di furto. Sono ...

Real Madrid-Juventus - Cairo punge i bianconeri : “in Italia…” : Real Madrid-Juventus, ancora polemiche clamorose dopo la gara valida per i quarti di finale di Champions League, eliminazione che fa male per la squadra di Massimiliano Allegri che si trovava sullo 0-3 prima della beffa nel finale con il contestato rigore concesso ai Blancos nel finale e poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Nel frattempo il presidente del Torino Cairo punge i bianconeri a Premium Sport: “Posso solo dire che in Italia quel ...

Real Madrid-Juventus - i sospetti di Allegri : “ecco cosa ha fatto l’arbitro nei minuti finali” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Massimiliano Allegri che aveva accarezzato i tempi supplementari, poi nel finale il rigore delle polemiche poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Non solo però il penalty concesso, l’allenatore bianconero in conferenza stampa alimenta altri sospetti: “Nei 90 minuti è stato molto bravo, ...

JUVENTUS - ALLEGRI/ "Dimentichiamo il Real Madrid : abbiamo il 7° Scudetto da vincere" : JUVENTUS, conferenza stampa di ALLEGRI: "Buffon esempio da 20 anni, Oliver ha fatto come al gioco del Monopoli". Il tecnico bianconero ha parlato poco fa in vista della gara di Serie A

Real Madrid - Zidane non ci sta : 'Indignato da chi parla di furto alla Juventus' : Zinedine Zidane si dice 'Indignato' dalle accuse di 'furto' rivolte al Real Madrid dopo la sfida contro la Juventus nei quarti di finale di Champions. 'Non rispondo a quello che dicono i giocatori, l'...

Furia Zidane : 'Una vergogna che si parli di furto. C'è odio verso il Real Madrid' : Il tecnico francese è consapevole che ' c'è odio verso il Real ma nessuno cambierà le cose come nessuno cambierà la storia di questo club, il migliore al mondo. E quando sei il migliore, ci sono ...

Zidane : 'Furto alla Juve? Sono indignato - invidiosi del Real Madrid' : La storia di questo club non cambia perché questo è il club migliore del mondo e quando sei il migliore, questo genera invidia. Era rigore, di cosa parliamo? La semifinale con il Bayern Monaco? E' un ...

Maradona sta con la Juventus : 'Non c'era il rigore per il Real Madrid' : TORINO - Non poteva mancare il parere di Diego Armando Maradona sul rigore assegnato al Real Madrid contro la Juventus . L'ex giocatore argentino, parlando sui social, ha detto: ' Non era rigore, ...

Real Madrid-Juventus - vergogna Chiellini : il difensore aizza la violenza - “se avessimo messo le mani addosso all’arbitro…” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, partita importante della squadra di Allegri, lo stesso non si può dire dell’atteggiamento di calciatori, allenatore e dirigenti, il particolare le parole più vergognose sono state quelle di Buffon, senza dimenticare il modo di fare del difensore Chiellini. Ecco le ultime dichiarazioni del difensore forse ...