Real-Juventus | minacce alla moglie dell' arbitro

Juventus - Sampdoria : cronaca diretta e risultato in tempo Reale : cronaca minuto per minuto QUI Juventus Allegri non dovrebbe cambiare molto rispetto alla trasferta di Madrid quindi 4-3-1-2 con Buffon in porta, Lichtesteiner e Asamoah sulle corsie esterne mentre al ...

Buffon ha commentato la sua intervista dopo Real Madrid-Juventus : Dice che «era dovuto» e che ridirebbe le stesse cose, «magari con un altro tipo di linguaggio» The post Buffon ha commentato la sua intervista dopo Real Madrid-Juventus appeared first on Il Post.

Real Madrid-Juventus - Del Piero contro Buffon? L’ex bianconero allo scoperto [FOTO] : Real Madrid-Juventus, Del Piero contro Buffon? Non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League dei quarti di finale che ha portato all’eliminazione del club bianconero, nel finale furia di Buffon e Del Piero che non ha capito le parole del portiere bianconero. Adesso l’ex calciatore prova a chiarire la situazione attraverso un post sui social: “di quello che ho sentito e soprattutto letto in questi giorni, nel ...

Real Madrid-Juventus - Buffon torna alla carica : il nuovo monologo del portiere bianconero : Real Madrid-Juventus, Buffon torna alla carica, non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, parole durissime del portiere della Juventus che hanno creato scalpore. Buffon adesso torna alla carica, ecco le nuovi frasi con De Devitiis delle Iene e l’intervista integrale andrà in onda domenica in prima serata su Italia 1: “io non devo rimediare perché io sono un ...

Real-Juventus - Buffon non si pente : 'Ridirei tutto' : 1 di 3 Successiva TORINO - L'espulsione per proteste dopo il rigore costato l'eliminazione dalla Champions League al 93' della sfida del Bernabeu contro il Real e le dichiarazioni a caldo hanno fatto ...

Real - Zidane/ “Juventus? Nessun furto sul rigore - è una vergogna - Buffon lo capisco” : Real, Zidane in conferenza stampa: “Juventus? Nessun furto, è una vergogna, Buffon lo capisco”. Le parole del tecnico delle Merengues, a tre giorni dalla sfida di Champions League(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 17:48:00 GMT)

Real Madrid-Juventus - Cairo punge i bianconeri : “in Italia…” : Real Madrid-Juventus, ancora polemiche clamorose dopo la gara valida per i quarti di finale di Champions League, eliminazione che fa male per la squadra di Massimiliano Allegri che si trovava sullo 0-3 prima della beffa nel finale con il contestato rigore concesso ai Blancos nel finale e poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Nel frattempo il presidente del Torino Cairo punge i bianconeri a Premium Sport: “Posso solo dire che in Italia quel ...

Real Madrid-Juventus - i sospetti di Allegri : “ecco cosa ha fatto l’arbitro nei minuti finali” : Real Madrid-Juventus, non si placano le polemiche dopo la gara valida per il ritorno dei quarti di finale di Champions League, beffa per la squadra di Massimiliano Allegri che aveva accarezzato i tempi supplementari, poi nel finale il rigore delle polemiche poi trasformato da Cristiano Ronaldo. Non solo però il penalty concesso, l’allenatore bianconero in conferenza stampa alimenta altri sospetti: “Nei 90 minuti è stato molto bravo, ...

JUVENTUS - ALLEGRI/ “Dimentichiamo il Real Madrid : abbiamo il 7° Scudetto da vincere” : JUVENTUS, conferenza stampa di ALLEGRI: “Buffon esempio da 20 anni, Oliver ha fatto come al gioco del Monopoli”. Il tecnico bianconero ha parlato poco fa in vista della gara di Serie A(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 15:12:00 GMT)

Real Madrid - Zidane non ci sta : 'Indignato da chi parla di furto alla Juventus' : Zinedine Zidane si dice 'Indignato' dalle accuse di 'furto' rivolte al Real Madrid dopo la sfida contro la Juventus nei quarti di finale di Champions. 'Non rispondo a quello che dicono i giocatori, l'...

Cairo : 'Rigore Real? In Italia alla Juventus lo davano...' : MILANO - Dopo il trionfo nella Coppa Italia Primavera, Urbano Cairo è intervenuto sull'episodio del Bernabeu: ' Al Toro quel rigore non lo avrebbero dato a favore, ma contro. alla Juve, invece, in ...

Real-Juventus - Maradona : 'Mi sarei tuffato anch'io' - : Spuntano nuove dichiarazioni di Giorgio Chiellini, riportate dal Corriere dello Sport, su quanto successo a Madrid subito dopo l'assegnazione del rigore: 'Il mio gesto dei soldi? C'è poco da spiegare ...

Maradona sta con la Juventus : 'Non c'era il rigore per il Real Madrid' : TORINO - Non poteva mancare il parere di Diego Armando Maradona sul rigore assegnato al Real Madrid contro la Juventus . L'ex giocatore argentino, parlando sui social, ha detto: ' Non era rigore, ...

Berlusconi : 'Ho tifato per la Juventus con il Real. Prova di grande orgoglio' : 'Ho tifato per la Juventus in quegli ultimi minuti lì. I bianconeri hanno dato Prova di grande orgoglio e quindi sono venuti fuori a testa alta. Peccato perché se facevano la stessa cosa che aveva ...