Real-Juve | minacce e insulti alla moglie dell’arbitro Oliver Polizia britannica apre

Real Madrid-Juve - minacce di morte alla moglie dell’arbitro Oliver : la polizia inglese apre un’inchiesta sugli juventini violenti - guai in vista anche per la società : Gli strascichi polemici di Real-Juve non sono ancora finiti, anzi il tutto si sta amplificando pericolosamente. Infatti, gli account social di Lucy Oliver, la moglie dell’arbitro che ha diretto il quarto di finale di Champions, sono stati inondati minacce di morte verso il marito e insulti sessisti. Lo riporta la Bbc che pubblica alcune frasi offensive rivolte: “devi crepare tu e quel pezzo di m…a di tuo marito”, scrive ...

Minacce di morte alla moglie di Oliver - l'arbitro che ha espulso Buffon durante Real-Juve : Minacce di morte verso il marito e insulti sessisti hanno inondato gli account social di Lucy Oliver, la moglie dell'arbitro che ha diretto il quarto di finale di Champions League Real Madrid-Juventus, mercoledì scorso. Lo riporta la Bbc che pubblica alcune frasi offensive rivolte alla signora, anche lei arbitro del campionato di calcio femminile, tradotte dall'italiano all'inglese. "Devi crepare tu e quel pezzo di merda di tuo marito", ...

Buffon ha commentato la sua intervista dopo Real Madrid-Juventus : Dice che «era dovuto» e che ridirebbe le stesse cose, «magari con un altro tipo di linguaggio» The post Buffon ha commentato la sua intervista dopo Real Madrid-Juventus appeared first on Il Post.

Buffon non fa retromarcia : "Non mi pento di quanto detto nel post Real-Juve" : Non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato. Perché alla fine, seppur esternando in maniera eccessiva certi pensieri, questi avevano ...

Real Madrid-Juventus - Del Piero contro Buffon? L’ex bianconero allo scoperto [FOTO] : Real Madrid-Juventus, Del Piero contro Buffon? Non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League dei quarti di finale che ha portato all’eliminazione del club bianconero, nel finale furia di Buffon e Del Piero che non ha capito le parole del portiere bianconero. Adesso l’ex calciatore prova a chiarire la situazione attraverso un post sui social: “di quello che ho sentito e soprattutto letto in questi giorni, nel ...