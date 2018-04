Real-Juve | minacce alla moglie di Oliver | polizia britannica apre inchiesta

Real-Juventus : minacce a moglie arbitro : ANSA, - ROMA, 15 APR - minacce di morte verso il marito e insulti sessisti hanno inondato gli account social di Lucy Oliver, la moglie dell'arbitro che ha diretto il quarto di finale di Champions ...

Juventus - Sampdoria : cronaca diretta e risultato in tempo Reale : cronaca minuto per minuto QUI Juventus Allegri non dovrebbe cambiare molto rispetto alla trasferta di Madrid quindi 4-3-1-2 con Buffon in porta, Lichtesteiner e Asamoah sulle corsie esterne mentre al ...

Buffon ha commentato la sua intervista dopo Real Madrid-Juventus : Dice che «era dovuto» e che ridirebbe le stesse cose, «magari con un altro tipo di linguaggio» The post Buffon ha commentato la sua intervista dopo Real Madrid-Juventus appeared first on Il Post.

Buffon non fa retromarcia : "Non mi pento di quanto detto nel post Real-Juve" : Non puoi chiedere a uno che vive lo sport con una pienezza come lo vivo io di accettare, essere equilibrato. Perché alla fine, seppur esternando in maniera eccessiva certi pensieri, questi avevano ...

Real Madrid-Juventus - Del Piero contro Buffon? L’ex bianconero allo scoperto [FOTO] : Real Madrid-Juventus, Del Piero contro Buffon? Non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League dei quarti di finale che ha portato all’eliminazione del club bianconero, nel finale furia di Buffon e Del Piero che non ha capito le parole del portiere bianconero. Adesso l’ex calciatore prova a chiarire la situazione attraverso un post sui social: “di quello che ho sentito e soprattutto letto in questi giorni, nel ...

Real Madrid-Juventus - Buffon torna alla carica : il nuovo monologo del portiere bianconero : Real Madrid-Juventus, Buffon torna alla carica, non si placano le polemiche dopo la gara di Champions League che ha portato all’eliminazione dei bianconeri, parole durissime del portiere della Juventus che hanno creato scalpore. Buffon adesso torna alla carica, ecco le nuovi frasi con De Devitiis delle Iene e l’intervista integrale andrà in onda domenica in prima serata su Italia 1: “io non devo rimediare perché io sono un ...

Real-Juve - Del Piero sbotta : 'Chi dice che sono contro Buffon mi ferisce' : ROMA - Alex Del Piero non ci sta. Dopo aver ricevuto molte critiche per le sue considerazioni dopo Real Madrid-Juventus , l'ex capitano bianconero sceglie di esternare la sua amarezza con un tweet. '...

Zidane - Real ha meritato con Juve : ANSA, - ROMA, 14 APR - "Le frasi di Buffon, Chiellini, Benatia e Pep , Guardiola n.d.r., ? Tutti dicono che ci sono aiuti arbitrali per il Real? Ognuno può avere la propria opinione e io non ...

