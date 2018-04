Ravezzani | ' Inter | un giocatore su tutti doveva fare la differenza ieri'

Blastingnews

(Di domenica 15 aprile 2018) Il pareggio diper 0-0 contro l'#Atalanta allo stadio Atleti Azzurri d'Italia di Bergamo ha lasciato grande amarezza in casa #. Questo non tanto per la qualita' del gioco espressa, visto che i bergamaschi nel primo tempo hanno giocato nettamente meglio mentre nella ripresa hanno concesso poco, comunque, all'undici di Luciano Spalletti, bensì per l'occasione sprecata di balzare al terzo posto in classifica. L', infatti, con un successosarebbe salita a 62 punti, superando Roma e Lazio, ferme a 60 punti e che stasera si affronteranno nel derby di Roma, valido come posticipo della trentaduesima giornata di campionato. I nerazzurri, invece, hanno solo agganciato le due romane e, quindi, questa sera potrebbero ritrovarsi in zona Champions, a pari punti con una delle due squadre. Le difficolta' dell'La partita diha messo in luce quelle che sono le ...