Rassegna stampa Gazzetta dello Sport 15 aprile 2018

Real Madrid-Juventus - la Rassegna stampa : 'Furto del secolo' - 'Era rigore'. La Spagna si divide : La Gazzetta dello Sport apre con "La rabbia e l'orgoglio" di una "Juve furibonda", mentre Tuttosport non ci sta: "Così no", scrive in prima pagina il quotidiano torinese, che esalta la prova di "una ...

Rassegna stampa economico-finanziaria del 10 aprile 2018 : Pronto il decreto Alitalia per la proroga, poi la frenata , Il Sole24Ore, Il quotidiano economico scrive che è quasi pronto il testo con la proroga ad ottobre per la presentazione delle offerte per l'...

"È Melania la vera potenza dietro le quinte : fa la Rassegna stampa a Trump - lui fa sempre quello che dice lei" : È Melania Trump la vera potenza "dietro le quinte" della Casa Bianca. Proprio lei, la First Lady che non si mette mai in mostra, che preferisce passare inosservata e rimanere nell'ombra del marito, sarebbe una delle figure più influenti della presidenza USA: a dirlo è un nuovo libro, intitolato "The Trump White House: Changing the Rules of the Game" e scritto da Ronald Kessler, giornalista del Washington Post e del Wall ...