Rapina al titolare di un bar di Modica Alta

Rapina un anziano titolare di un distributore - arrestato a Paternò : I carabinieri del Nucleo Operativo della Compagnia di Paternò hanno arrestato il 27enne Davide Nicolosi del posto, in esecuzione di una ordinanza di custodia cautelare in carcere emessa dal gip del ...

Follia al supermercato. Accoltella al volto il titolare del negozio che voleva Rapinare : FERMO Ha ordinato un panino ed è andato alla cassa per pagare ma una volta che si è aperto il cassetto ha tentato allungato la mano per prendere il denaro quindi è fuggito. Ma non è riuscito a ...

Roma - 17enne Rapina farmacia : il titolare lo insegue con l'auto e lui gli spara addosso : Pizzaiolo di 17 anni rapina farmacia a Rocca di Papa e spara contro l'auto del titolare. Fortunatamente non c'è stato nessun ferito e il 17enne è stato preso ma nel paese dei Castelli Romani è scesa ...

Rapina a gioielleria a Frattamaggiore - titolare spara e uccide malvivente : ecco i dettagli : Emergono i dettagli della Rapina finita in tragedia a Frattamaggiore , nel Napoletano, dove un gioielliere ha sparato uccidendo uno dei malviventi. Uno dei criminali facenti parte della banda, ...

Napoli - Rapina in gioielleria nel centro di Frattamaggiore : il titolare spara e uccide un malvivente : Hanno tentato la spaccata nel centro di Frattamaggiore, nel Napoletano, in quel momento affollato di gente per lo shopping del sabato. Ma il titolare ha reagito sparando diversi colpi di pistola che hanno colpito a morte uno dei malviventi. I quattro sono arrivati in sella a due motorini e mascherati da Hulk, secondo quanto riporta Il Mattino, attorno alle 19.30. Ma il titolare della gioielleria Corcione di corso Durante ha estratto una pistola ...

Napoli - Rapina in gioiellieria : titolare reagisce e uccide uno dei malviventi : Una tentata rapina a Frattamaggiore, nel Napoletano, si è conclusa con l’uccisione di un bandito da parte del titolare di una gioielleria. L’uomo ha sparato diversi colpi d’arma da fuoco, ammazzando uno dei quattro rapinatori che poco prima avevano preso d’assalto il suo negozio. Uno degli altri tre rapinatori è stato bloccato da un ispettore della polizia, libero dal servizio, che è riuscito a bloccarlo. In corso le ricerche dei ...

Colpo a gioielleria - sparatoria tra la folla del sabato nel Napoletano : Rapinatore ucciso dal titolare : Finisce in tragedia la tentata rapina a una nota gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto alla gioielleria Corcione di corso Durante, in una zona molto...

Colpo a gioielleria finisce in dramma : Rapinatore ucciso dal titolare : finisce in tragedia la tentata rapina a una gioielleria di Frattamaggiore, in provincia di Napoli. Nel corso dell'assalto al negozio di corso Durante, in una zona molto affollata della...

Rapina in un ristorante - banditi sparano e il titolare li accoltella : immagini violentissime : Spari e paura in un bar ristorante sushi di Segrate (Milano). Due uomini di origine cinese sono rimasti feriti durante la colluttazione con due banditi che hanno esploso tre colpi di pistola. E' successo intorno alle 23.30 quando il locale Fuel...

Segrate - Rapina con sparatoria in un bar/ Ultime notizie : in due aprono il fuoco - titolare li accoltella : Segrate, rapina con sparatoria in un bar: proprietario e socio difendono l'incasso ferendo i malviventi con coltelli da cucina, rapinatori aprono il fuoco: due arresti.(Pubblicato il Mon, 05 Feb 2018 12:00:00 GMT)