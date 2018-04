Rammarico Pioli | “ci è mancato solo il gol”

calcioweb.eu

(Di domenica 15 aprile 2018) “Abbiamo fatto un’ottima gara, abbiamo creato 10 palle gol nitide. La prestazione c’è stata, siamo rammaricati per la mancata vittoria ma dobbiamo essere anche obiettivi per giudicare le nostre prestazioni”. Il tecnico della Fiorentina, Stefano, si esprime così ai microfoni di Premium Sport dopo il pareggio a reti inviolate contro la Spal. “A Roma abbiamo vinto facendo due tiri e oggi abbiamo creato e giocato tantissimo ma non siamo riusciti a trovare la porta. Il 4 marzo ci è cascato addosso il mondo, è successa una cosa che mai supereremo. Ma è riduttivo dire che questa squadra stia ottenendo questi risultatiperché c’è una reazione a quello che è successo”, dice il tecnico dei viola riferendosi alla morte di Davide Astori. “Anche con Davide avevamo fatto vedere ottime cose. La qualità e i valori ci sono sempre stati in questa ...