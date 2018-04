Raikkonen | con soft forse passavo Bottas

F1 - Gp Cina : vince Ricciardo - Bottas secondo davanti a Raikkonen. Vettel solo ottavo : Subito ai piedi del podio, si è classificato al quarto posto il campione del mondo Lewis Hamilton, con la Mercedes, grazie ad una penalità di 10 secondi inflitta all'olandese della Red Bull Max ...

Formula 1 - Gp Cina : prima fila alla Ferrari. Vettel in pole - secondo Raikkonen. Dietro le Mercedes con Bottas e Hamilton : Gran premio a tinte rosse, quello di Shanghai. All’ultimo giro delle qualifiche Sebastian Vettel strappa la 52esima pole position della sua carriera. Segue il compagno di scuderia Kimi Raikkonen. Come in Bahrain, la Ferrari conquista la prima fila. E grazie al pilota tedesco segna un nuovo traguardo: il Cavallino non partiva dal primo posto in Cina dal 2004, quando a guidare la Rossa c’era Rubens Barrichello. Alle spalle delle ...

F1 - Gp Cina : Ferrari super - Vettel in pole e Raikkonen secondo : SHANGHAI - Una prima fila ancora targata Ferrari. Come in Bahrain , anche a Shanghai - sede del terzo Gp della stagione - sono le Rosse a fare la voce grossa in qualifica. Sebastian Vettel, vincitore ...

F1 Magia Vettel : pole a Shanghai con Raikkonen gran 2°; Hamilton 4° : E' dolce la colazione italiana: la lotta per la pole si risolve in un braccio di ferro tra i due piloti di Maranello che si risolve a vantaggio di Sebastian Vettel per soli 87 millesimi, tutti ...

Diretta Formula 1 Gp Cina 2018/ Qualifiche live : pole Vettel - doppietta Ferrari con Raikkonen! Flop Hamilton : Diretta Formula 1 F1 Qualifiche e FP3 live Gp Cina 2018 Shanghai: la cronaca e i tempi delle due sessioni in programma sul circuito cinese (oggi sabato 13 aprile)(Pubblicato il Sat, 14 Apr 2018 09:08:00 GMT)

F1 Cina - Libere 3 : Vettel vola - secondo tempo per Raikkonen : SHANGAI - Vettel e Raikkonen davanti a tutti nelle Libere 3. La Ferrari è apparsa la più in palla anche in Cina, dove tra poco si disputeranno le qualifiche del Gran Premio sul circuito di Shangai, la ...

F1 - Gp Cina nelle seconde libere Hamilton e Raikkonen divisi da 7 millesimi : SHANGHAI - Sotto il cielo grigio di Shanghai, le prime libere sembrano appiccicare uomini e motori nella stessa nuvola: quattro auto in appena un decimo di secondo alla fine della seconda sessione, ...

F1 Cina - seconde libere : conferma Hamilton - Raikkonen 2° - Vettel 4° : SHANGHAI - Dopo l'exploit nella prima sessione di libere Lewis Hamilton su Mercedes si conferma il più veloce anche nella seconda con un tempo di 1'33'482. Nel finale una leggere pioggia ha rallentato ...

Diretta Formula 1/ Streaming video SKY prove libere FP1 e FP2 : Raikkonen convincente! (Gp Cina 2018) : Diretta Formula 1 prove libere FP1 e FP2 Gp Cina 2018 Shanghai: tempi e classifica delle due sessioni che aprono il terzo Gran Premio stagionale (oggi venerdì 13 aprile)(Pubblicato il Fri, 13 Apr 2018 08:30:00 GMT)

Hamilton domina la scena delle prime libere con le soft - Raikkonen secondo : E' Lewis Hamilton , Mercedes, il pilota più veloce delle prove libere 1 del GP della Cina , terza prova del Mondiale 2018 di Formula Uno. Il britannico, campione del mondo in carica, ha ottenuto il best time odierno in 1'33999 impressionando per la velocità con gomme soft.

F1 - Kimi Raikkonen e il rinnovo con la Ferrari : non sono ammessi passi falsi. Iceman può rimanere in rosso? : Kimi Raikkonen è stato suo malgrado protagonista dell’incidente che ha procurato la fattura di tibia e perone di un meccanico Ferrari: il finlandese ha investito l’uomo addetto alla sostituzione della posteriore sinistra durante il pit-stop del GP del Bahrein, seconda prova del Mondiale F1. Il seconda pilota della Rossa era in piena lotta per il podio ma un errore di comunicazione lo ha portato a ripartire ben prima che fosse ...

F1 - come sta il meccanico investito da Kimi Raikkonen? Le condizioni aggiornate : Immagini davvero molto brutte quelle a cui gli spettatori hanno dovuto assistere durante il GP del Bahrein di Formula 1. Non solo gioie per la Ferrari, con la seconda vittoria consecutiva di Sebastian Vettel: uno strano incidente al cambio ruote occorso a Kimi Raikkonen è costato al pilota finlandese il ritiro dalla gara, mentre molto peggio è andata a Francesco Cigarini, meccanico della Rossa, che ha riportato la frattura di tibia e perone. ...