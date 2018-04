Questa è Roma dopo un sabato sera La distesa di immondizia indigna tutti

Serie A - Questa sera super derby Roma-Lazio : ecco le probabili formazioni : “Normale che ci sia una macchia profonda, domani per noi è una partita importantissima, che dirà tanto sulla classifica e che viene dopo due giorni da Salisburgo, una profonda delusione, una qualificazione che era a portata di mano ma che poi non è avvenuta. Ma una macchia non può cancellare 8 mesi meravigliosi di questa squadra”. Così l’allenatore della Lazio, Simone Inzaghi, alla vigilia del derby con la Roma in programma ...

Roma - ancora un'invasione di cinghiali : Questa volta sono entrati in un condominio : Roma sempre più bestiale: nel filmato si vedono due cinghiali entrare in un condominio. E' successo nel pomeriggio di oggi, giovedì 12 aprile, in via Colombini, zona Monte Mario...

L'archeologo Carandini : "La Salaria era l'arteria dell'antica Roma. Oggi Questa città è ridotta a un colobrado" : "Evidentemente viviamo in una Roma colabrodo. Il simbolo di un Paese che non riesce a garantire il funzionamento della propria Capitale. Di questo si tratta, purtroppo". Andrea Carandini, archeologo e appassionato cittadino di una Roma commenta la situazione delle strade capitoline, commentando in particolare la situazione sulla via Salaria."Il disastro della via Salaria mostra l'immagine di una città ridotta a un colabrodo. Si sa, come ...

L'Aquila - in arrivo settemila cartelle esattoriali : "A Roma vogliono la morte di Questa città" : Una "botta" per l'intero tessuto produttivo. Una città che a 9 anni dal terremoto si lecca ancora le ferite. A L'Aquila sono in arrivo settemila cartelle esattoriali. Si tratta, spiega il sindaco Pierluigi...

In Questa Roma da sogno c'è tutta la bellezza del calcio. Quando tutto è perduto la fantasia rovescia la ragione : Una Roma da sogno, epica. Da favola. Una Roma che umilia il Barcellona 3-0 e vola in semifinale di Champions League: cancellato, con carattere, con orgoglio, con determinazione, il 4-1 all'andata. questa è la bellezza, antica e abbagliante, del calcio: Quando tutto sembra perduto, ecco la fantasia che rovescia la ragione. Ecco il miracolo di un allenatore (Di Francesco), di un collettivo, di un pubblico. Messi è stato ...

Lana Del Rey : la scaletta dei concerti di Milano e Roma potrebbe essere Questa : L’attesa è finita: il l’LA to The Moon Tour di Lana Del Rey sta per sbarcare in Italia! [arc id=”be86ecfa-7aaa-11e3-984c-0026b9414f30″] Dopo 5 anni di assenza, la cantante di “Lust For Life” tornerà in concerto nel nostro Paese: mercoledì 11 aprile salirà sul palco del Mediolanum Forum di Milano e il 13 del Palalottomatica di Roma. Un post condiviso da Lana Del Rey (@Lanadelrey) in data: Mar 20, 2018 at ...

Roma - Di Francesco : 'Nessuna paura del Barcellona - preparare Questa sfida mi dà gusto' : Una sfida con il Barcellona che affascina e un terzo posto da difendere con le unghie e con i denti. La Roma è entrata nel momento cruciale della stagione, i quarti di Champions incombono e vanno ad ...

Roma - Di Francesco : 'Con il Barcellona non avremo paura. Schick? Si sta calando in Questa realtà' : Eusebio Di Francesco nelle vesti di professore nell'aula magna di Economia all'Università Tor Vergata davanti ai quasi 200 tecnici e studenti spiega il suo modo di vivere il calcio. Schemi, ...

Thirty Seconds to Mars : potrebbe essere Questa la scaletta dei concerti di Roma e Bologna : Il nuovo tour indoor dei Thirty Seconds to Mars è finalmente iniziato. La tranche europea ha preso il via l’11 marzo dalla città di Colonia, in Germania. [arc id=”fce76dfa-ac72-11e2-8a73-0026b9414f30″] Jared e Shannon Leto e Tomo Milicevic sono attesi in Italia venerdì 16 marzo, quando saliranno sul palco del Palalottomatica di Roma. Il giorno successivo, invece, si esibiranno all’Unipol Arena di Bologna. via ...

Champions - Dzeko trascina la Roma/ "Sono rimasto per serate come Questa". E Pallotta lo ringrazia due volte... : Roma qualificata ai quarti, Champions League: l’ultima volta pescò il Manchester United. La squadra di Eusebio Di Francesco batte lo Shakhtar ed entra nelle prime 8 d’Europa(Pubblicato il Wed, 14 Mar 2018 16:21:00 GMT)

Di Francesco : 'Gara da uomini. Questa Roma mi fa sognare' : Ci sono vittorie che costruiscono percorsi, svoltano carriere, riconsegnano anche delle verità. Quella di ieri è una di queste vittorie per Eusebio Di Francesco , uno che voleva fortemente un sogno ...

Roma - Dzeko : "Sono rimasto per partire come Questa" : Il bosniaco a Premium Sport: "Andare avanti e vedersela con i più forti deve essere un grande orgoglio"

Roma - Di Francesco : 'Questa squadra è cresciuta molto - adesso niente paura' : 'La mia squadra è stata brava soprattutto a non concedere niente all'avversario. Cosa che invece all'andata non avevamo fatto molto bene. Quello che mi è piaciuto di più è che abbiamo giocato da ...