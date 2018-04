“Quando l’ho fatta in tv” Iva Zanicchi | la verità Per la prima volta la cantante

caffeinamagazine

(Di domenica 15 aprile 2018) È una delle cantanti più famose e longeve d’Italia, Ivanei suoi 55 anni di carriera ha collezionato moltissimi successi, ma anche qualche gaffe. L’aquila di Ligonchio è stata ospite di barbara D’Urso dove ha raccontato lasu un momento molto imbarazzante della sua carriera, forse una delle scene più trash della storia della televisione: ovvero la presunta defecazione in diretta a Carramba che sorpresa. Iva naturalmente nega tutto e spiega che non solo è stato un fraintendimento, ma che era anche tutto preparato, solo che lei in quell’occasione si lasciò prendere la mano un po’ troppo. “Spiego, se mi credete bene, sennò chi se ne frega. Ero a Carramba che sorpresa, un impresario argentino mi chiese un favore: dovevo far finta che mi scappasse la pipì, di fronte a un mago che avrebbe dovuto fingere di ipnotizzarmi. Io ...