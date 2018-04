Psg | Neymar | ' Con Cavani è tutto ok Messi è un grande amico'

Real Madrid - sono pronti i 400 milioni di euro per strappare Neymar al Psg : PARIGI - L'indiscrezione iniziò a circolare nella notte del 6 marzo, quando il Psg , nonostante gli investimenti faraonici della scorsa estate, aveva salutato anzitempo la Champions League , sogno ...

Psg - pesce d'aprile dal Brasile di Neymar : 'firma' con il Flamengo : Neymar continua a far parlare di sé, anche lontano dai campi e dalle telecamere. Il fenomeno brasiliano si trova attualmente a Mangaratiba, nel suo Brasile, dove sta recuperando dall'infortunio - e ...

Psg - altro titolo per Dani Alves : 38 titoli vinti in carriera - lo celebra l'amico Neymar : Il laterale brasiliano, con la vittoria della Coupe de la Ligue, ha staccato Giggs e Iniesta. Solo Dalghlish gli è davanti

Psg - libro shock : 'Sarkozy coinvolto nell'affare Neymar' : nell'affare era stato così chiamato in causa anche Sarkozy, tifoso del club, affinché spingesse il Ministero dello Sport a non dare troppo conto ai soldi provenienti dal Qatar per il trasferimento ...

Dalla Francia : Neymar sceglie il nuovo allenatore del Psg : 'Luis Enrique meglio di Conte' : PARIGI - 'Presidente meglio Luis Enrique, prenda lui' . Secondo quando riportato Dalla stampa parigina, in estrema sintesi, sarebbe stato questo il discorso che Neymar avrebbe fatto al patron del Psg, ...

Francia - Psg tranquillo su Neymar - il Nizza non molla Balo gratis : TOP FLOP ESTERO Niente sconti per Balo. E niente aumento per Neymar. Nizza e Psg prendono posizioni chiare sui rispettivi bomber. Il primo è dato in partenza a giugno, ma non a parametro zero, secondo ...

Verratti : 'Italia fallimento totale - con Ventura poca fiducia e troppa tattica. Resto al Psg - Neymar e Balotelli...' : Le verità di Marco Verratti. Il centrocampista del PSG e della Nazionale ha dichiarato in un'intervista alla Gazzetta dello Sport : 'La ferita è aperta e sarà molto dolorosa quando vedremo i Mondiali in tv. E' stato un fallimento totale. Il fatto di avere la Spagna nel gruppo forse ci ha spinto a non credere in noi fino in ...

In Francia sicuri : 'Alex Sandro vuole raggiungere Neymar al Psg' : TORINO - Dopo Dani Alves il Psg guarda ancora verso Torino per rinforzare le proprie fasce e far sentire coccolata la sua stella Neymar . Ma se l'esperto laterale destro ha fatto un po' tutto da solo, ...

Neymar - cinque buone ragioni per lasciare il Psg : Il livello tecnico più basso rispetto alla media degli altri top campionati europei frena inesauribilmente le ambizioni di primeggiare nel mondo , e di vincere il pallone d'oro, del dieci parigino. A ...

Neymar - addio Psg? Real Madrid sempre più vicino : i colloqui del padre-agente : Voci su un incontro tra il padre e agente di Neymar e Florentino Perez , presidente del Real Madrid. I due vorrebbero chiudere un eventuale passaggio del giocatore dal Paris Saint-Germain alla squadra ...

Neymar spaventa il Psg : il padre parla col Real Madrid : Secondo AS il Real Madrid vuole chiudere l'affare Neymar prima che cominci il Mondiale. Tempi ristretti per un'operazione di enorme difficoltà visto il valore del giocatore, il potere e il prestigio ...

Neymar si allena in palestra - in tv guarda Psg-Angers : Sta lavorando duro Neymar Jr dopo l'operazione al piede destro subita a Belo Horizonte per ridurre una frattura al quinto metatarso. Il brasiliano, che non sta vivendo una stagione particolarmente ...

Psg : il presidente Al-Khelaifi in visita da Neymar in Brasile : Il presidente del Paris Saint-Germain Nasser Al-Khelaifi ha fatto visita alla superstar Neymar nella sua lussuosa casa in Brasile per provare a smorzare le voci sulle intenzioni dell’attaccante brasiliano di lasciare la Francia a fin stagione. Il padre del giocatore, Neymar Santos Sr, ha postato le foto dell’incontro su Instagram. “visita del giorno da Naymer! Grazie PSG”, ha scritto. In una foto, Neymar mostra il pollice ...

Neymar dal Psg al Real Madrid Il piano 'in blanco' della Nike Un affare da 400 milioni di euro : La Nike è la chiave per il passaggio di Neymar dal Psg al Real Madrid. E' la clamorosa indiscrezione iberica, secondo cui il brand americano, sponsor del club merengue e dell'attaccante brasiliano, starebbe spingendo per il clamoroso colpo nel calciomercato estivo. Solo la scorsa estate Neymar era passato dal Barcellona al Paris Saint-Germain per 225 milioni, ma dopo l'eliminazione dei francesi dalla Champions O' Ney avrebbe già avuto dei 'mal ...