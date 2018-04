: 400 donne del Pd e il documento contro i vertici: «Non ci fidiamo più di voi» - Corriere : 400 donne del Pd e il documento contro i vertici: «Non ci fidiamo più di voi» - NotizieIN : Protesta contro Orban: ricontare i voti - News4UDC : RT @CybFeed: #News #Protesta contro Orban: ricontare i voti -

Migliaia di manifestanti dell'opposizione sono scesi in piazza a Budapest per chiedere un riconteggio del recente voto che ha consegnato al primo ministro populista nazionalista ungherese, Viktor, il suo quarto mandato e per chiedere anche una riforma del sistema elettorale. Il partito di destra di, Fidesz, con l'alleato minore, il partito Cristiano-democratico, grazie alla legge elettorale maggioritaria, ha una maggioranza assoluta: 134 seggi sui 199del parlamento.(Di domenica 15 aprile 2018)