Proprietario di un B&b di Trento vuole ospitare 7 migranti Proteste e atti

(Di domenica 15 aprile 2018) L'intento di Gabriele Buscaini,di un B&B a San Lorenzo Dorsino, piccolo comune di 1600 abitanti in provincia di, era quello di destinare parte del suo locale all'accoglienza di 7. Un' iniziativa assolutamente sgradita agli abitanti della zona che hanno manifestato fino ad arrivare agliintimidatori.Buscaini, inf, si è visto bruciare la finestra di un appartamento che non è però quello del suo B6B, ma che appartiene alla sua compagna. L'imprenditore racconta l'accaduto a Radio Popolare. "Si tratta di un'abitazione ceduta alla mia compagna. È tutto sbagliato: la casa per isi trova dall'altro lato. Quella parte non c'entra niente, è stata danneggiata la casa di una persona terza".È il contratto stipulato con Cinformi, secondo Buscaini, ad aver alimentato il rancore dei suoi concittadini:"Pensano ...