PRONOSTICI SERIE A Scommesse e quote | 32^ giornata | Juventus a caccia di riscatto

PRONOSTICI SERIE C 14-15-16 aprile 2018 : Consigli Scommesse 35^ giornata : Il campionato di Serie C sta volgendo verso la sua conclusione con solo 4 giornate restanti e 12 punti ancora in palio. Girone A con tre squadre in tre punti ancora in lotta per l’unico posto che garantisce la promozione diretta in Serie B (Robur Siena, Livorno e Pisa) e lo scontro diretto in programma fra Livorno e Pisa. Nel Girone B il Padova sembra avere il primato in pugno con i 7 punti di vantaggio sulla Reggiana e un incontro ...

PRONOSTICI SERIE A 14-15 Aprile 2018 : Consigli Scommesse 32^ Giornata : Imprese riuscite, sfiorate e clamorose rimonta subite. La 32esima Giornata di Serie A si apre dopo un incredibile filotto di partite Europee ad altissimo tasso emotivo. Ad aprire le danze ci pensano Cagliari ed Udinese sabato 14, in una sfida che vede coinvolte le due squadre con lo score peggiore dell’ultimo periodo. Il pomeriggio scorre tranquillo, con il Torino che fa visita al pericolante Chievo ed un Genoa–Crotone che molto può ...

PRONOSTICI SERIE B : ecco la trentaquattresima giornata Video : Nove giornate al termine, 27 punti a disposizione per decretare chi vivra' il sogno della #Serie A e chi l'incubo della retrocessione. Si sa che la #Serie B è forse il campionato più pazzo ed imprevedibile dove poche partite possono stravolgere in un senso e nell'altro l'intera stagione. Sabato 7 Aprile si gioca la trentaquattresima giornata. La capolista Empoli, +8 sul Frosinone e +9 sulla terza in classifica [Video], a caccia di ulteriori ...

PRONOSTICI SERIE B : ecco la trentaquattresima giornata : Nove giornate al termine, 27 punti a disposizione per decretare chi vivrà il sogno della Serie A e chi l'incubo della retrocessione. Si sa che la Serie B è forse il campionato più pazzo ed imprevedibile dove poche partite possono stravolgere in un senso e nell'altro l'intera stagione. Sabato 7 Aprile si gioca la trentaquattresima giornata. La capolista Empoli, +8 sul Frosinone e +9 sulla terza in classifica, a caccia di ulteriori punti ...

PRONOSTICI SERIE A 7-8 Aprile 2018 : Consigli Scommesse 30^ Giornata : Giornata condizionata dagli impegni europei. Sono infatti ben quattro gli anticipi del sabato, con la Juventus impegnata a Benevento, la Roma in casa con la Fiorentina ed il derby di Genova a prendersi la scena e lasciando le briciole a Spal-Atalanta. Domenica subito scoppiettante lunch match tra Torino e Inter, poi un primo pomeriggio scarno con tre sfide, valide per lo più per la zona salvezza. La Lazio andrà in scena ad Udine ...