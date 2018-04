Pro loco Isernia | appello di Freda | più collaborazione da parte dei cittadini

Auto blu - la beffa delle riduzioni di legge. Nel 2017 sono compensate dagli acquisti. Il calo nelle Province è solo un trasloco : Le province stan così bene che viaggiano ancora in Auto blu. Dovevano essere “abolite” ma ne hanno a disposizione 1.329 e più, perché cinque enti si permettono anche il lusso di non inviare i dati sul parco Auto in loro possesso. Mentre il “passaggio di competenze dalle Amministrazioni provinciali alle Regioni è all’origine dell’incremento nel numero di Auto dichiarate da queste ultime che hanno preso in carico anche la ...