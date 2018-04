Prevalga la pace in Siria | l' appello del Papa

Siria : appello Papa - Prevalga pace : ... in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a concordare un'azione comune in favore della pace in Siria e in altre regioni del mondo. Mentre prego per la ...

Siria : appello Papa - Prevalga pace : ANSA, - CITTA' DEL VATICANO, 15 APR - "Sono profondamente turbato dall'attuale situazione mondiale, in cui, nonostante gli strumenti a disposizione della comunità internazionale, si fatica a ...

